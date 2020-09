Eladio Saez:“Los enfermeros somos la cara visible del sistema”

Con la pandemia los enfermeros de la región han tenido mucho más trabajo que lo habitual. El lugar que ocupan en la primera línea de batalla contra el coronavirus los expone sobremanera, y muchas veces su labor no es totalmente reconocida a nivel sanitario.

En este aniversario de la ciudad, RÍO NEGRO entrevistó a un par de estos profesionales para conocer cómo están frente a este escenario, qué piensan de lo que está sucediendo y que cuenten un poco de su situación laboral y sus experiencias de vida.

Uno de ellos es Eladio Saez, enfermero en el hospital de Roca, de 50 años de edad y 26 en el ejercicio de la profesión. “Soy especialista en cuidados críticos y terapia intensiva, me formé en enfermería laboral también”, dice Eladio al inicio de la charla con este medio.

Frente a la consulta sobre su elección profesional indicó: “Es una profesión que se siente la de ser enfermero, tiene particularidades que la hacen diferente a cualquier otro trabajo, trabajar con personas es muy amplio, estamos presentes en lo más lindo que puede existir que es la llegada de una nueva vida, y en momentos muy difíciles como cuando toca despedir a alguien, esto lo tenemos asumido, es parte del ciclo de la vida”.

P: ¿Qué implica ser enfermero?

R: “La enfermería hace un trabajo holístico, donde no solo se brinda asistencia al paciente sino a todo el grupo familiar, hay que estar preparados física y psicológicamente para desarrollarlo, es un permanente desafío, cada día es diferente, lo elegí porque no me gusta mucho la rutina, todos los días hay situaciones diferentes, se viven emociones diferentes, nuestro trabajo va cambiando permanentemente, los pacientes también, las patologías, sus características y tratamientos, es todo muy dinámico”.

Siempre listo para ejercer la profesión que eligió.

P: ¿Cuál es el rol que ocupa el enfermero hoy en día?

R: El rol del enfermero humaniza el cuidado y la ayuda que se le da al paciente, es el nexo entre todos los actores que conviven en la enfermedad, paciente, familiares, es la relación entre la parte médica y familiar, es el encargado de explicar qué es lo que está pasando, todas las pregunta vienen al enfermero, somos la cara visible del sistema.. hay que saber comunicar, informar, manejar el secreto profesional, lo emocional.

P: ¿El enfermero nace o la experiencia lo hace?

R: En enfermería se hablaba mucho de vocación, pero con el paso de los años eso ha ido evolucionando y su aporte en el equipo de salud creció mucho, ahora es todo mucho más profesional, ahora hay enfermeros especialistas en distintas áreas, es una carrera universitaria, tiene posgrados, ahora con un curso no alcanza.

P: ¿Se puede crecer en enfermería, ejerciste cargos directivos?

R: Sinceramente no me tienta ser jefe, me gusta más el área de formación y docencia. La docencia es una de las ramas que nos abre la profesión, además están la administrativa, investigación y la parte operativa.

Trabajo conjunto en el hospitla de Roca, para enfrentar la pandemia y todo lo demás.

P: ¿Cómo terminaste ejerciendo en Roca?

R: Yo soy de la región sur. Tenía como opciones Bariloche, Roca, Viedma, Cipolletti, donde hay otras oportunidades para los que somos del interior provincial, yo elegí el Valle porque lo conocía por el deporte.

P: ¿Cómo ves al hospital de Roca?

R: El hospital de Roca es uno de los centros de referencia de la provincia, cubre un área bastante importante, y en este momento de pandemia cobró más trascendencia aún. Tiene recurso humano formado en todas las áreas, se puede dar respuesta a muchas demandas, está muy bien equipado. Se tuvo que readecuar y planificar muchas cosas, pero por suerte esta pandemia nos agarró con el diario del lunes y se pudo hacer.

P: ¿Una vez que te recibís de enfermero continúan con capacitación?

R: En enfermería la capacitación es permanente, es lo principal, la profesión te lo exige porque todo va cambiando, cambian las patologías, los tratamientos, nosotros hacemos capacitación nacional e internacional, se asiste a congresos y eso se trae y se baja para no ir quedándonos atrás de los avances que plantea este sector, también recibimos capacitación en el trato a las personas.

Eladio Saez, un roquense por elección.

P: ¿Cómo ves a la sociedad frente a esta pandemia?

R: Siempre tratamos de prevenir, pero no nos asombra que la sociedad sea resistente a lo que se le dice, nuestro trabajo consiste en eso, convivimos permanentemente con situaciones, y esta es una más, el trabajo nuestro no cambió, se incrementó.

P: ¿Qué significa Roca como plaza para desarrollar la actividad?

R: Roca es fantástica, abre un montón de posibilidades, se puede desarrollar la profesión tranquilamente, se puede crecer, la posibilidad de trabajo es bastante grande, el campo laboral es muy amplio, brinda esa posibilidad de seguir estudiando, hay un buen entorno natural, hay de todo disponible, hay un abanico de posibilidades muy tentador.

P: Por la labor que desarrollan ¿tienen el reconocimiento que se merecen?

R: El reconocimiento depende mucho de uno mismo, no pretendo que la sociedad me reconozca, me reconforta hacer lo que estudié y tengo que llevarlo adelante de la mejor manera, con responsabilidad, dejar todo en cada situación, lo actitudinal tiene mucho que ver, en esto hay buenos profesionales, mediocres y malos como en todos lados pero siempre debemos rendir ante cualquier situación que se nos presente.