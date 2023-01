Un sindicato para los que cumplen años en enero

Con fiestas por todo el país, las personas nacidas bajo el signo de Capricornio, que cumplen años durante las vacaciones entre finales de diciembre y enero, “autogestionan” sus celebraciones, cansadas de tener festejos “frustrados”, lo que generó, ingenio popular mediante, la formación de un “sindicato” en Facebook.





“Te invito a mi capricumple”, se lee en una de las últimas publicaciones de la Fan Page del Sindicato Capricorniano. La iniciativa surgió hace una década de la mano del dibujante e historietista rosarino Javier “El Niño” Rodríguez, quien en 2013 creó el sindicato para despertar a los nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero en el reclamo “por el derecho a una torta digna y dos regalos”.

“Una de las características del signo capricornio es la de ser buen trabajador, entonces pensé que para un signo trabajador hacía falta un sindicato”, contó Rodríguez, quién se declaró su Secretario General.

“Empezó siendo un chiste y luego se volvió real, aunque todavía no hemos conseguido la personería jurídica del Ministerio de Trabajo. Pero sí tenemos una página de Facebook y una cuenta de Instagram que, hoy en día, es casi más importante que la personería”, agregó entre risas.

La página de Facebook tiene 90.000 “afiliadas y afiliados” de todo el país y en 2022 Rodríguez creó una cuenta de Instagram “porque habían empezado a circular cuentas truchas”, enfatizó.





“Al principio la página funcionó como un espacio de catarsis para contar experiencias de festejos frustrados o las veces que nos clavaron los compañeritos de escuela o que la propia familia se olvidó de nuestro cumpleaños”, precisó el historietista. Pero con el tiempo se fueron incorporando testimonios “de logros” de personas que envían comentarios y fotos mostrando que consiguieron armar una fiesta. “’Vinieron diez amigos’, ‘Me hicieron una torta’ o ‘Conseguí los dos regalos’, son algunos de los posteos en la Fan Page de Facebook”.

Antes de la pandemia, en 2018 y 2019, el sindicato organizó fiestas en la reconocida sala Niceto Club, en el barrio porteño de Palermo, a las que asistieron entre 800 y 1.000 capricornianos para celebrar su cumpleaños en forma colectiva.

“Como culminación de un mes de actividad en las redes sociales y como celebración, en las fiestas la gente bailaba, había mucho cotillón, era una suerte de performance que incluía un discurso del Secretario General, y por supuesto una gran torta”, recordó el dibujante.

Este año las fiestas se multiplicaron, autogestionadas por los afiliados, quienes organizan sus propios festejos e invitan a la comunidad a través de la Fan Page. Por otro lado, como reza el slogan #unatortaydosregalos, también convertido en hashtag, el tema de la torta y los regalos tiene especial importancia entre las exigencias del sindicato.





“Hay cantidad de historias y hasta fotos de las excusas indignas con las que buscan conformarnos a los capricornianos, que ya de por sí somos sufridos”, comentó Rodríguez.

En esa lista aparecen tortas improvisadas con el pan dulce que sobró de Navidad, un melón con velitas, una torta frita con una vela o una pepa con dulce de membrillo, contó Diego Rosake, docente y editor de “Hemisferio Derecho”.

Con respecto a la “confusión” en los regalos, se puede resolver “si no se confunde el nacimiento de Jesucristo con el propio”, afirmó Rodríguez. “Que Jesucristo sea el capricorniano más famoso del mundo, no es excusa para confundir el regalo de Navidad con el de nuestros cumpleaños. Por eso la exigencia de dos regalos”, agregó con humor.

En tanto, para Mauro Lo Coco, poeta y docente del Taller de escritura en Comunicación y Semiología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “cumplir años un seis de enero es una tristeza; durante mi infancia salí perdiendo con los regalos”. “En la secuencia Navidad, Reyes y cumpleaños, mi familia siempre se morfó como mínimo un regalo que era el de Reyes”, precisó.

Para Rodríguez, “mucha gente se acostumbró a no festejar. Una vez me escribió una mujer de 75 años contándome que nunca había festejado su cumpleaños, pero que al conocer la página del sindicato y ver a tanta gente ´sintiendo´ lo mismo, se animó a organizar una fiesta. Luego me mandó las fotos de la torta y de las amigas que había logrado juntar”.