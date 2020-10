En Neuquén hay pacientes con coronavirus en la guardia esperando una cama

Camas hay, respiradores también, pero personal que las atienda, no hay más; y tampoco hay vistas que pueda incorporarse. Mañana comenzarán a trabajar en el sistema de Salud de la provincia 76 médicos residentes. Ellos significarán un poco de aire a un sistema agotado, pero de ninguna forma significan oxígeno vital. Jorge Ninno, jefe de Docencia e Investigación del hospital Castro Rendón, confió que el mayor hospital de la región está totalmente colapsado.

"El hospital Neuquén tiene el 100% de la terapia ocupada, estamos con pacientes en lo que es guardia esperando poder subir apenas haya camas libres, está totalmente ocupado, así que obviamente la situación es crítica y la gente está con todos los recargos posibles para poder mantener las unidades funcionando", señaló Ninno.

Y agregó: "todo lo que es zona covid, está 100 por 100 ocupado, lo que es terapia el 100%; después lo que es la sala de internación depende de cada patología, hay altas y no, pero el cuello de botella hoy día es por la terapia intensiva, por la necesidad de respirador. Y eso es lo que está ocupado totalmente".

Hoy por hoy, el gran faltante es de profesionales de la salud. Pese a los esfuerzo que se han hecho para ampliar el plantel de trabajadores en los hospitales y clínicas, el altísimo nivel de contagios que vive la provincia, y especialmente la ciudad, hizo colapsar un sistema que hace semanas venía altamente estresado.

Hoy se presentaron ante el ministerio de Salud, los 76 médicos que harán su residencia en los hospitales provinciales. El Castro Rendón recibirá 48 de ellos. Hay quienes harán su residencia en clínica médica, en bioquímica, en pediatría, en terapia intensiva y en emergencia; y por primera vez en el hospital habrá residentes en kinesiología y farmacia. Todos ellos serán una brisa de aire fresco, pero su incorporación no significa un alivio para médicos y profesionales de la salud que trabajan desde hace casi siete meses, a destajo.

Sobre la incorporación de más manos la hospital de mayor complejidad de la provincia, y uno de los que está destinado en gran medida a la atención de pacientes con coronavirus, el médico que forma médicos señaló: "es un estímulo, no se si es un alivio a corto plazo, porque son médicos recién recibidos, la mayoría; y lleva un tiempo de capacitación. No es que van a reemplazar al personal que está, si van a colaborar, y con el paso del tiempo pueden ser un ayuda, porque uno puede empezar a delegar actividades, al comienzo un poco más básicas y luego un poco más avanzadas. Es un estímulo, y eso es bueno para la gente que está acá adentro, tener nuevos integrantes que puedan colaborar, ayuda y estimula".

"La gente que se suma ahora, es gente que se puede sumar colaborando, pero el número de kinesiólogos especialistas, el número de terapistas, que es el número crítico, eso no aumenta ahora. Así que no se pueden incorporar más cantidad de camas por más que haya más respiradores", resumió Ninno, sobre la imposibilidad de sumar más camas.

El médico, como muchos de quienes trabajan en salud, considera que la vuelta a la Fase 1 sería una opción viable para controlar la situación epidemiológica. Sin embargo, desde la Provincia aseguraron ayer que eso no iba a suceder.

"Yo se que la gente está cansada y que está difícil volver para atrás, pero nos parece, a los que estamos en el hospital, es que es la forma de disminuir los contagios. Si uno supiera que esto es el máximo es una cosa, pero si llega a haber más y todavía no llegamos a ese famoso máximo, los próximos días van a ser feos porque va a haber gente que no va a poder acceder y que podrían ser salvables y que no van a poder ser salvados. Mi opinión es que es una posibilidad a considerar, no digo que sea la solución, yo creo que hay que considerarlo", consideró Ninno sobre una marcha atrás en las flexibilizaciones implementadas en los últimos meses.

Ante el contexto actual, el médico pidió a la sociedad: "por favor, a todo el mundo, que no haga reuniones innecesarias, que mantenga la distancia, que use barbijo, sobre todo porque vemos que muchos de los contagios son por reuniones sociales".

Y cerró: "uno piensa que esto afecta a personas mayores de 60 años o con comorbilidades pero tenemos gente de 40 y pico de años en terapia intensiva y con respirador. Esto no es algo que afecta nada más que a ese grupo".