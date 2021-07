En Neuquén piden cuidar el agua por la emergencia hídrica

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) declaró por unanimidad, la semana pasada, la emergencia hídrica en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Fue una medida tomada por una sequía que lleva 13 años, pero que se agudizó en este 2021 debido a las escasas lluvias y nevadas. La emergencia hídrica establece un uso defensivo del agua y con ella los gobiernos deben actuar para evitar el faltante del líquido vital. También se presentó un proyecto de ley a nivel nacional para declarar la emergencia en ese nivel y así contar con la colaboración de fondos de Nación, para hacer frente a la situación. Mientras, desde el gobierno neuquino piden a la sociedad, hacer un uso racional del agua.

"A raíz de la declaración de emergencia hídrica de la cuenca de los ríos Neuquén, Limay y Negro, desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén, a través del Departamento de Salud Ambiental, se recuerda a la población que la adopción de medidas simples, contribuyen a cuidar un recurso tan valioso como lo es el agua", comienza el comunicado.

Y señala también que "con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua, el Comité de Alerta Hídrico Ambiental (CAHiA) y la cartera sanitaria provincial trabajan actualmente de manera coordinada en la elaboración de recomendaciones para los neuquinos y neuquinas".

“El agua es indispensable para nuestra vida y nuestra salud, por lo que consideramos importante compartir simples puntos para que entre todos cuidemos este recurso", indicaron desde el departamento de Salud Ambiental.

¿Cómo cuidar el agua en el hogar?

- Cerrar la canilla mientras: lavas tus dientes, tu cabello, y enjabonas los platos (abrir sólo para enjuagar).

- Ducharse en no más de 5 minutos (en bañera podemos gastar más de 200 litros).

- Regar, limpiar veredas o lavar el auto con balde en vez de manguera.

- No usar el lavarropas para lavar pocas prendas.

- Instalar en inodoros el botón que permite elegir poca descarga de agua.

- No utilizar el inodoro como basurero.

- Regar las plantas a la mañana temprano o por la noche.

- Verificar que canillas y tanque de la vivienda no tengan fugas.

- Evitar comprar envases plásticos de un solo uso o elegir los reciclados.

- Elegir productos biodegradables para limpiar el baño y usar poca cantidad.