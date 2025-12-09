Argentina se posiciona entre los países más atractivos de América Latina para la compra y venta de empresas

Entre una de las sorpresas que trajo diciembre, América Latina se consolidó como una de las regiones estratégicas para la compra y venta de empresas. Un reciente estudio de KPMG revela que el interés de los inversionistas en el último tiempo ha crecido impulsado por valuaciones atractivas y sectores de alto crecimiento.

Según el informe“Trazando rutas de valor”, basado en una encuesta realizada en septiembre a 400 líderes empresariales de los principales mercados mundiales de 19 industrias estratégicas, el 62% de los líderes empresariales considera que la oportunidad de invertir en la región«nunca ha sido mayor”. Esto representa un aumento de 17 puntos frente a 2023, pese a que el volumen global de operaciones cayó 16% en la primera mitad de 2025, el valor de los acuerdos aumentó un 28%.

Los países reflejan una serie de cambios estratégicos que la llevaron a posicionarse en el mapa de las funciones y las adquisiciones, entre ellos, realizar menos operaciones, pero de mayor valor estratégico. Este renovado entusiasmo se refleja en las proyecciones: el 57% de las compañías planea incrementar su actividad de M&A en 2026, pese a las tensiones comerciales, los riesgos fiscales y la incertidumbre global.

Argentina, un destino emergente clave

A nivel regional, Brasil encabeza el ranking por su ecosistema de innovación, desarrollo energético y valuaciones competitivas. Le sigue México, impulsado por el nearshoring, su rol en el T-MEC y su infraestructura logística. En tercer lugar se ubica Chile, valorado por su estabilidad macroeconómica y bajos niveles de inflación.

Después aparece Argentina, destacada por ofrecer valuaciones atractivas, crecimiento sectorial, estabilidad política y talento calificado. “Argentina está en el radar de los inversores porque está entrando en una nueva etapa de oportunidades en la que la fortaleza institucional, las reformas estratégicas y las alianzas globales se combinan para liberar el potencial de inversión a largo plazo, especialmente en minería, energía, tecnología, infraestructura y agroindustria.(…)”, señala Andrea Oteiza Centrón, Head Deal Advisory de KPMG Argentina.

En el informe se resalta que el país atraviesa una etapa de renovado atractivo para los fondos globales. La entrada en vigencia de la Ley Bases y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) generó un marco de previsibilidad buscado por los inversores internacionales. Según detalla Oteiza Centrón, hasta octubre se habían presentado 20 proyectos bajo el RIGI por un total estimado de USD 34.400 millones, principalmente en minería y energía.

Latinoamérica: el campo de entrenamiento empresarial

Jean-Pierre Trouillot, líder de Advisory de KPMG Américas, afirma que la región funciona como un verdadero “campo de pruebas” para estrategias de resiliencia empresarial en un mundo incierto. Por su parte, Ignacio García de Presno, socio de KPMG México, coincide y subraya que operar en América Latina requiere “una visión holística que combine estrategia, gestión de riesgos, tecnología y asesoría especializada”.

La región no se presenta como un lugar para inversionistas tímidos: el 63% de los ejecutivos señala que los cambios políticos incrementan la incertidumbre fiscal y regulatoria, mientras que el 58% advierte que las tensiones comerciales globales debilitan de alguna manera el atractivo de América Latina. A su vez, nueve de cada diez líderes reconocen que los problemas fiscales han afectado sus transacciones, y una cuarta parte admite que por ello colapsaron los acuerdos. En respuesta, el 99% de las organizaciones está rediseñando sus estructuras de transacción para absorber el riesgo mediante mecanismos como precios contingentes y diferidos.

Los ejecutivos señalan que las mayores barreras en el proceso de revisión detallada que realizan los inversores para evaluar la situación general de una empresa antes de concretar una compra (due diligence), se encuentran en aspectos legales, fiscales y financieros, con impacto directo en la valuación de las empresas. Además, la integración post-fusión continúa siendo el punto más débil: un 43% menciona dificultades de alineación organizacional y 36% problemas de armonización fiscal y legal.

Se detalla que el 77% de las compañías ya utiliza inteligencia artificial en procesos de integración y creación de valor, pero solo el 23% la aplica en due diligence, lo que abre una oportunidad para acelerar y optimizar análisis complejos.

Para finalizar, el informe expone que apenas el 45% de las operaciones recientes logró generar valor “bueno o excelente”, debido principalmente a fallas en el due diligence y a subestimar los desafíos culturales. Para los próximos años, las empresas priorizarán métricas objetivas como ROI y mejoras operativas para asegurar la creación de valor sostenible. Un ejecutivo entrevistado sintetiza la mirada global: “Invertir en América Latina te prepara para cualquier mercado«.