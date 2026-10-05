Argentina tiene todo dado para abastecer de gas y petróleo al mercado global, según la AIE

La Agencia Internacional de Energía (AIE) puso el foco en el rol geopolítico y comercial de la Argentina, Foto gentileza.

El mapa de la provisión energética global empieza a mirar de cerca hacia el sur del continente sudamericano. Las oportunidades comerciales de Argentina en materia de hidrocarburos quedaron recientemente en el centro de la escena internacional gracias a las evaluaciones de los principales organismos del sector.

Shinichi Kihara, director de Mercados Energéticos y Seguridad de la Agencia Internacional de Energía (AIE), aseguró que la Argentina posee las condiciones necesarias para erigirse como un exportador confiable de gas y petróleo a escala internacional.

Durante una revisión sobre el pulso actual de los recursos fósiles en el planeta, el especialista señaló que las tensiones de aprovisionamiento y las limitaciones de stock en distintas regiones abren una ventana inmejorable para el desarrollo local.

«Argentina tiene una oportunidad para convertirse en proveedor de energía para el mundo», sostuvo Kihara al graficar el rol que los yacimientos nacionales pueden cumplir frente a un panorama donde el mercado petrolero mantendrá una oferta ajustada durante los próximos meses.

El espaldarazo del organismo internacional no se sostiene solo en proyecciones teóricas, sino en hechos comerciales concretos que ya comenzaron a materializarse en los puertos nacionales y del exterior.

Como evidencia contundente de la diversificación de destinos para la producción nacional, el propio directivo reveló un hito en la balanza comercial: «Mi país, Japón, recibió por primera vez petróleo crudo argentino en septiembre».

Esta apertura hacia los mercados asiáticos consolida el perfil exportador de los recursos hidrocarburíferos argentinos, impulsados fuertemente por el acelerado desarrollo de la producción no convencional y la expansión de las áreas extractivas.

Para la AIE, el hecho de que la nación se mueva simultáneamente como un consumidor interno de peso y un productor con capacidad de expansión resulta clave en un momento en que las potencias reconfiguran sus estrategias de seguridad de suministro.

De esta manera, el país afianza su posición estratégica en un escenario donde la estabilidad del abastecimiento vuelve a ser prioridad global, reforzando la necesidad de contar con previsibilidad y nuevas fuentes de energía operativas.