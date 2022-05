Buscan financiamiento para una obra clave de electricidad en la cordillera

El viernes pasado se realizó la consulta pública presencial en Villa la Angostura para revisar aspectos sociales y ecológicos del proyecto de la segunda línea eléctrica de alta tensión en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro. La consulta responde al proceso de aplicación habilitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un posible financiamiento de la obra, que se proyecta hace más de una década.

La obra principal y las complementarias ronda los 80 millones de dólares. Incluyen la adecuación de la Estación Transformadora (ET) de Alicurá; la construcción de la LAT de 135 kilómetros en total hasta una nueva estación llamada Pilca Norte, donde también construirán la estación de maniobras; una ET en Dina Huapi; y la interconexión desde ahí hasta Villa La Angostura y otra hasta la ET La Paloma en Bariloche.

La Línea de Alta Tensión (LAT) será de 132 kV y se ubicará entre Alicurá, Pilcaniyeu y Bariloche. Según detalló el gobierno de Neuquén, ambas provincias «trabajan en forma coordinada» para lograr la incorporación de Villa La Angostura al interconectado nacional y proveer, a su vez, de energía eléctrica sustentable en cantidad y calidad suficiente a Bariloche.

El objetivo de esta instancia previa apuntó a que «los organismos internacionales de crédito analicen la posibilidad de avanzar con el financiamiento del proyecto«, detallaron. Así, los responsables de atender posibles afectaciones con el tendido eléctrico se contactaron con las comunidades que puedan verse involucradas con la obra, ya sea en forma directa como indirecta.

Desde la secretaría de Energía de la Nación resaltaron la importancia de la obra para la región ya que, el caso de Villa la Angostura y zonas aledañas, permitirá «dejar de depender de generación electro térmica, eliminando los efectos negativos para el ambiente proveniente de la utilización de combustibles fósiles», además de reducir costos.

En el caso de Bariloche y la región, ampliará «la capacidad de respuesta del sistema, la mejorará en calidad y confiabilidad, además de abandonar el uso de grupos diésel para afrontar picos de potencia».

Este proyecto forma parte del programa Federal de Transporte de Energía Eléctrica, que coordina la subsecretaria de energía eléctrica de Nación, en conjunto con las provincias. En la reunión participó también el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, el Consejo Federal de Energía y representantes de los distintos sectores involucrado y afectados por el proyecto.