De Río Colorado a Latinoamérica: el emprendedor que a sus 25 años lidera una software factory que se expande en todo el continente

Facundo fundó su empresa al notar que la industria del transporte y la logística aún tenía bastante margen para progresar a nivel tecnológico. Foto: gentileza.

Proveniente de Río Colorado, Facundo Rancaño a sus 25 años es el CEO y fundador de Pont Solutions, una software factory especializada en transporte y movilidad que opera actualmente en ocho países de Latinoamérica, incluida Argentina. Su juventud, lejos de ser un impedimento, lo impulsó a modernizar una industria en toda la región.

Antes de alcanzar la mayoría de edad, tomó la decisión de mudarse de Río Negro a Buenos Aires, motivado tanto por una búsqueda personal como por el deseo de crecer a nivel profesional. En la gran ciudad comenzó a estudiar Comercio Internacional en la Fundación ICBC, lo que le abrió las puertas para darse a conocer en la industria financiera.

Durante la época del segundo boom del blockchain, más específicamente a partir de 2019, trabajó en la filial de una empresa de Singapur que desarrollaba este tipo de tecnología, ofreciéndola para diferentes bancos en países como Paraguay, Colombia o Guatemala. Si bien logró consolidarse en el ámbito, en 2022 decidió hacerse a un lado para comenzar con su propio proyecto.

Esta decisión supuso para él una mezcla de sensaciones. Por un lado se sentía realizado, tras varios años especializándose en el mundo de las finanzas. Sin embargo, consideró que su experiencia con la tecnología blockchain le abrió los ojos para poder ver las varias chances que se le presentaban.

«La tecnología blockchain unió mis dos pasiones, que eran las finanzas con la tecnología. Gracias a ella mi mundo se abrió a la tecnología, y empecé a ver la cantidad de oportunidades que había, todo lo que se podía lograr», explicó en diálogo con EnergíaON.

Hoy en día los patagónicos tenemos una enorme oportunidad para crecer y ser visibles para todo el mundo. Facundo Rancaño, CEO de Pont Solutions.

Su mejor oportunidad llegó cuando notó que la industria del transporte y la logística aún tenía bastante margen para progresar a nivel tecnológico. Fue por este motivo que fundó Pont Solutions en 2022, y salió a ofrecer su primer sistema enfocado en la industria del transporte de pasajeros en Argentina, Chile, Uruguay y Colombia.

Para Facundo, fue cuestión de darse cuenta que había un mercado desatendido y que, desde su lugar, tenía un conocimiento para poder aportar. «Los primeros años fueron complejos, pero después, a lo largo del tiempo, me pude establecer en la industria», recordó.

Hoy su empresa acumula más de 150 sistemas desarrollados con éxito, con un tiempo promedio de implementación de 65 días. Se especializa en desarrollar plataformas personalizadas para empresas de transporte y logística, integrando aplicaciones móviles, monitoreo en tiempo real, automatización operativa e inteligencia artificial.

Además se mostrarse orgulloso de sus orígenes, considera que la región patagónica tiene un enorme potencial. Foto: gentileza.

El alcance de Pont Solutions

Desde sus comienzos, Pont Solutions tuvo una proyección internacional, pero enfocada en el mercado latinoamericano. Este enfoque tiene lugar en el auge del nearshoring en la región, una práctica en la que las empresas optan por trasladar su producción o servicios a un país cercano —en lugar de hacerlo en regiones lejanas— para reducir costos, acortar tiempos de entrega y facilitar la comunicación.

«Lo que yo veía que había en la industria estaba enfocado todo desde Estados Unidos hacia abajo y hay que ser muy sinceros: la cultura y la forma de trabajo del transporte y la logística de Latinoamérica y de Estados Unidos son totalmente diferentes, ni hablar si nos vamos a un mercado europeo o asiático. Ahí es donde vi las manías que tenemos en la región, cómo solucionarlas con tecnología y hacerlas funcionales para el mercado», afirmó Facundo.

Además de especializarse en el rubro, lo que más valora como distintivo de su empresa es su capacidad de ofrecer una tecnología a medida para cada cliente, en lugar de un software genérico o empaquetado.

«Eso es algo que a nosotros también nos permitió crecer muy rápidamente —señaló—, ya que nosotros nos metemos dentro de cada empresa, nos interiorizamos, entendemos cómo opera, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, y en base a eso enfocamos el desarrollo de la tecnología. Eso hoy en día muy pocas empresas lo hacen«

La cultura y la forma de trabajo del transporte y la logística de Latinoamérica y de Estados Unidos son totalmente diferentes. Facundo Rancaño, CEO de Pont Solutions.

Actualmente, Pont Solutions también quiere acceder con mayor facilidad a las pymes. Por eso, propone un plan modular que se divide en tres partes, que varían en precios y servicios. «Esto nos permitió ayudar a pequeñas empresas que hoy en día, lamentablemente, no las podíamos ayudar, y terminaban recurriendo a otros softwares enlatados que no les terminaban siendo útiles».

La firma busca consolidarse como referente en la industria del transporte y logística en todo Latinoamérica. «Habiendo iniciado desde abajo, con un capital muy pequeño para lo que era nuestra competencia, nos pudimos meter muy rápido en la industria. También somos muy jóvenes, y obviamente tenemos un gran camino por delante, pero ese es el principal objetivo: que una empresa creada por argentinos salga adelante», destacó.

Algunos de los países donde se ubican sus principales clientes son México, Colombia y Chile. Los rubros son diversos, incluyendo la industria minera y del petróleo. Uno de sus objetivos actuales es crecer en Argentina, especialmente en la Patagonia, en una época donde el desarrollo de Vaca Muerta impulsa la llegada de distintos proyectos a gran escala.

Respecto a cómo funciona su servicio, ejemplificó: «Hay una logística para calcular a qué hora se pasa a buscar a cada pasajero para llevarlo al pozo petrolero o lugar de trabajo, cuánta va a ser la logística de buses o de vanes, a qué hora tengo que salir para dejarlo en buen horario para que entre a trabajar. Ese es el sistema que hacemos».

«Este sistema tiene herramientas administrativas para mantenimiento de flotas y control de incidencias, con inteligencia artificial. Evitamos ciertos tipos de maniobras o problemáticas que pueden tener los conductores a la hora de movilizar, que son más que nada lo que estamos distribuyendo en la industria minera de Chile y en la zona petrolera en México», comentó.

La vuelta a las raíces y el potencial de la Patagonia

Tras su estadía en Buenos Aires, Facundo adoptó entre 2023 y 2025 un estilo de vida «nómada», en el que recorrió varios países del mundo, pasando por Oceanía, Asia Oriental, Medio Oriente y Europa. Hace poco más de un año regresó a Río Colorado buscando un vínculo más cercano con su familia y su lugar natal.

Hoy en día, pasa la mitad del año radicado en Río Negro, y la otra mitad aprovechando para viajar y hacer negocios. Se muestra orgulloso de sus orígenes, oriundo de una localidad que promedia los 18.000 habitantes, y considera que la región atraviesa un gran momento.

«Estamos muy acostumbrados a que todas las grandes empresas salgan de Capital Federal —y está excelente eso porque están las condiciones dadas ahí—, pero creo que hoy en día los patagónicos tenemos una enorme oportunidad para crecer y para ser visibles para todo el mundo«, concluyó.