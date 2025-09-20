Los «paraguas» de los proyectos de GNL para sortear el riesgo argentino

Los proyectos de GNL se insertan en el mercado global y tienen condiciones que ayudan a eludir los riesgos argentinos.

El frenético zigzag de la economía y la política argentina pueden ser a veces una especie de árbol que tapa el bosque, y eso se aplica en especial a uno de los proyectos más disruptivos que tiene el país como es el caso de la exportación de gas natural licuado (GNL), un plan que, pese a que no se vea a simple vista, cuenta con algunos “paraguas” para gambetear el embate de la volatilidad local.

Antes de analizar cuáles son esos factores que quitan cierto grado de la incertidumbre argentina, vale repasar de qué se trata este plan exportador.

La iniciativa se engloba en la denominación Argentina LNG, por las siglas en inglés de gas natural licuado y contempla tres etapas o fases diferenciadas.

La Fase 1 ya está avanzada y se erige bajo la empresa que se creó para obtener los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que es Southern Energy SA, o más simplemente llamada por su acrónimo: SESA.

Esta fase es un desarrollo bajo la modalidad de un consorcio de empresas liderado por Pan American Energy (PAE) con el 30% del paquete, YPF con el 25%, Pampa Energía con el 20%, Harbour Energy con el 15% y Golar LNG con el 10% restante.

El Hilli Episeyo será el primer barco fábrica que amarre en Río Negro.

Contempla la exportación de hasta 6 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA) y ya tiene el compromiso de inversión (FID en inglés) por 15.000 millones de dólares y contratos de alquiler de los buques fábricas: Hilli Episeyo y MK II, el primero de los cuales llegará a las costas rionegrinas a fines de 2027.

Las Fases 2 y 3 están un paso más atrás en su definición, ya que si bien tienen prevista la fecha del FID para abril del año que viene, es posible que la misma se adelante a octubre o noviembre de este año.

En un caso se trata de un plan de 6 MTPA en una sociedad que por ahora integrarían YPF y Shell. Mientras que el otro plan es el más grande de todos, por 12 MTPA, con dos barcos de tamaños que aún ni existen en el mundo, y en sociedad entre YPF, la italiana Eni y posiblemente otra compañía super major para comenzar las exportaciones a partir de 2029 ó 2030.

En conjunto, estas Fases 2 y 3 se estima que demandarán una inversión de más de 50.000 millones de dólares en sus 20 años de actividad, pues a los barcos y pozos a realizar, se suma también la construcción de un mega gasoducto dedicado exclusivamente al proyecto exportador.

Justamente esas empresas de primer nivel mundial forman parte del primer “paraguas” que tienen en particular estas Fases 2 y 3, ya que se trata de firmas de renombre que generan una confianza adicional en la clave de todo el plan: los futuros compradores.

La firma de preacuerdos formales de compra es la gran clave para evitar el riesgo argentino, pues se los utiliza como garantía central para acceder a un sistema de financiamiento externo que casi no se usaba en el país, como es el finance proyect.

Este sistema es el que se acaba de utilizar para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto y puerto exportador que está en plena construcción también en Río Negro y que logró este tipo de financiamiento que no se registraba en Argentina desde hace más de dos décadas y por 2.000 millones de dólares.

El oleoducto y puerto petrolero VMOS consiguió un financiamiento especial.

VMOS apeló precisamente a los contratos de preventa o preexportación de petróleo para respaldar su proyecto y así acceder a fondos a bajas tasas que eludan ese costo extra e incierto que implica el riesgo país argentino.

Este mismo modelo es al que aspiran a sellar los proyectos de GNL, que además se insertan en un mercado global ávido por sumar gas en los próximos años.

Esta visión no es solo argentina. El presidente de la Unión Internacional del Gas (IGU por su sigla en inglés), Andrea Stegher, explicó en diálogo con EnergíaON que “no es solo la Argentina stand alone”, en referencia a que no se trata de un proyecto exclusivo de una empresa o empresas locales, sino que remarcó que “el proyecto conecta al país con el resto del mundo. Hay respaldo de empresas, de gobiernos y de políticas que pueden dar el espacio de desarrollo correcto”.

Pero además, señaló otro “paraguas” que no es menor pero que sin dudas es el más borroso a la vista local: el contexto geopolítico.

El presidente de IGU, Andrea Stegher, habló sobre el potencial de Argentina en el mercado global del GNL.

“Argentina está al cruce entre Asia y Europa y por eso puede ser un oferente clave para la flexibilidad que Europa necesita y, al mismo tiempo, tener acceso al sudeste asiático, que es el motor número uno del crecimiento”, indicó el presidente de IGU durante el reciente evento Gastech que se realizó en Italia.

Allí, los principales referentes de la industria del gas a nivel mundial coincidieron en que mientras se espera una mayor demanda de energía a nivel global en los próximos años, impulsada de forma incierta por la expansión de la Inteligencia Artificial, la prioridad de todos los países está en la seguridad energética y por eso la diversificación de proveedores y su ubicación en puntos alejados de conflictos bélicos, como es el caso argentino, son las grandes claves.

Por último, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sumó un último “paraguas” para los proyectos de GNL al referirse a las reglas fijadas por 30 años a través del RIGI.

“Hay que entender que esto no se rige por Argentina, estos proyectos están en Rigiland, son las reglas del RIGI”, enfatizó.

Si bien estos “paraguas” repasados no llegan a ser escudos impenetrables de la realidad argentina, lo cierto es que a 10.000 kilómetros de Vaca Muerta como fue el escenario donde se desarrolló la feria Gastech, fueron varias las empresas que dejaron en claro su interés en lo que será en un par de años el GNL argentino.