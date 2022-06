Martínez: «Queremos tener definida la concesión de Oldelval en el invierno»

La extensión de la concesión de Oleoductos del Valle (Oldelval) no es un tema menor, ni en la agenda energética nacional y mucho menos en la neuquina, ya que su capacidad de transporte está cerca de la saturación y representa un techo inminente para el crecimiento de Vaca Muerta.

Es por esto que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, detalló «queremos tener terminado el proceso de la concesión de Oldelval en este mismo invierno para que ya empiecen las inversiones. La industria tiene que invertir para ampliar la capacidad de transporte porque es uno de los cuellos de botella que tiene este crecimiento de la producción que hemos logrado».

El titular de Energía sostuvo que «estos son de los problemas buenos, por tener más producción, pero te plantean estos desafíos. Por eso el proceso de extensión de la concesión debería estar ya finiquitado este mismo invierno».

Según precisó, «el desafío es avanzar en inversiones en los dos extremos, en el oleoducto y en Ebytem Oiltanking (las instalaciones portuarias). Creemos que necesitamos inversiones en ambos puntos y que ambos procesos avancen en la ampliación y la capacidad».

Ayer el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, reclamó al gobierno nacional y, por ende a Martínez, una «solución urgente» a la necesidad de la ampliación de la capacidad de transporte de petróleo, ya que remarcó que de no lograrse «el DNU de acceso a las divisas no va a servir para nada porque no va a haber cómo transportar la producción».

La ampliación de capacidad de transporte del sistema que tiene Oldelval concesionado está atada precisamente a la extensión de la concesión que reclama la firma a pesar de que su contrato vence en 2027. El socio mayoritario de Oldelval es YPF con el 37% de las acciones, seguido por ExxonMobil con el 21%, Chevron con el 14,5%, PAE y Pluspetrol con el 11,9, y Pampa Energía y Tecpetrol con el 2,1%.

«No tenemos mucho tiempo para que las inversiones se realicen porque estamos a punto de tener un cuello de botella ahí», indicó Martínez y agregó que «estamos conforme con el plan de inversión que presentaron, que es duplicar la capacidad de transporte, pero hay que resolver la concesión y antes había que resolver un derrame que se tuvo en Catriel».

Y detalló que «el derrame en Catriel nos demoró el estudio de la extensión de la concesión porque tenía que estar terminado todo ese proceso antes de avanzar con la concesión», cerró.