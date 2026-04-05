Donald Trump reiteró su amenaza a Irán por el estrecho de Ormuz: «Vivirán en el infierno» si no lo abren

El presidente norteamaericano Donald Trump lanzó este domingo nuevas amenazas de intensificar los ataques contra Irán y su infraestructura si no abre el estrecho de Ormuz antes de la fecha límite que él mismo fijó, después de que las fuerzas estadounidenses rescataran a un aviador cuyo avión, derribado por la república islámica cayó en medio de la guerra en Medio Oriente.

Un Irán desafiante no dio señales de ceder, atacando objetivos de infraestructura en los países árabes vecinos del Golfo y cuestionando la versión estadounidense del rescate.

Donald Trump elevó amenaza a Irán

En una publicación en redes sociales, Trump prometió ataques contra las centrales eléctricas y los puentes de Irán y afirmó que el país vivirá «en el infierno» si el estrecho, una vía marítima crucial para el comercio mundial , no se abría al tráfico marítimo antes del martes. Finalizó con la frase: «¡Alabado sea Alá!».

Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado, Trump dijo que «no habrá nada igual» si para ese momento el pasaje marítimo no se libera.

Trump ya había fijado plazos similares anteriormente, pero los prorrogó cuando los mediadores afirmaron haber logrado avances para poner fin a la guerra, que ha causado miles de muertos, sacudido los mercados mundiales , interrumpido rutas marítimas clave y disparado los precios del combustible en poco más de cinco semanas.

«Toda nuestra región arderá», sostuvo un parlamentario de Irán

En tanto, el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo a Donald Trump, que sus «acciones insensatas» podrían hacer que toda la región arda.

«Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico infierno para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu», escribió en X Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En su publicación, en inglés, agregó que la «única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego».

Con AFP y AP