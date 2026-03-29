Minería en Río Negro: la Provincia realizó una jornada sobre la nueva normativa y el futuro del sector

La jornada se organizó como un espacio de diálogo entre el gobierno y el sector minero. Foto: gentileza.

El gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Minería, organizó una reunión informativa con distintos productores mineros, con el fin de explicar el alcance de la actividad en la región, los cambios introducidos a partir de la normativa actual y las herramientas de control y ordenamiento que se están implementando desde la Provincia.

El encuentro se realizó en El Bolsón, y su objetivo fue establecer un espacio de diálogo entre el gobierno y el sector para compartir información, ordenar los distintos procedimientos y brindar un acompañamiento a quienes desarrollan su actividad dentro de la industria minera, según indicó la Provincia en un comunicado.

Respecto a la jornada, el director de Fiscalización Minera de Río Negro, Federico Ferrer, aseguró que “el público son los productores mineros y todos los actores mineros, principalmente de lo que es el movimiento de áridos, de minerales de tercera categoría. Y acá en El Bolsón tenemos aproximadamente 26 productores mineros”.

En ese sentido, subrayó que en la localidad existen “muchas canteras y acopios registrados, algunos en trámite y otros ya otorgados, utilizando las guías mineras como corresponde”.

Los ejes más importantes de la jornada

Una de las temáticas más importantes del encuentro fue la explicación de la “nueva” Ley N° 5702 que regula la actividad minera, que “rige todo el trabajo con las canteras y los transportes de áridos, que está en vigencia desde el 2024”.

En ese marco, Ferrer detalló que las consultas más frecuentes del sector son respecto a “las solicitudes nuevas de canteras, las solicitudes de acopios y, por supuesto, lo que es el uso de guías y esta implementación nueva y modernización que está impulsando la Secretaría de Minería del uso de guías digitales”.

De esa manera, se conversó sobre los cambios incorporados por el gobierno, en búsqueda de simplificar trámites, mejorar la trazabilidad de los minerales y brindarle mayor previsibilidad a productores y transportistas.

Además, otro de los puntos abordados en la charla fue de qué manera influye la normativa en el transporte, donde recordó que “se puede transportar con la documentación que otorga la autoridad de aplicación, la autoridad máxima que es la Secretaría de Minería, y es la guía minera”.