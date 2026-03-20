Nación convoca a audiencia pública para cambiar las tarifas de gas y revisar cuadros provisorios

El Gobierno, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), informó que se inició un procedimiento de consulta pública para debatir y transparentar una serie de cambios clave en lo que respecta al sistema de transporte y distribución de gas natural en el país.

Entre los temas que formarán parte del debate, se incluyó los nuevos cuadros tarifarios provisorios. El anuncio de audiencia se publicó en el Boletín Oficial.

Audiencia pública para modificar cuadros tarifarios provisorios del gas

La resolución 346/2026 se publicó este 20 de marzo y según lo determinado por el Gobierno, forma parte del proceso de reconfiguración del sector en el contexto de la emergencia energética vigente que se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027.

En el detalle, la resolución pone a consideración de los interesados los siguientes cambios:

Cuadros Tarifarios Provisorios : se proponen nuevos cuadros tarifarios de transporte y cargos de fideicomiso.

: se proponen nuevos cuadros tarifarios de transporte y cargos de fideicomiso. Factores de Carga : modificación provisoria de los factores de carga para usuarios residenciales de las distribuidoras Naturgy NOA S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. , elevándolos al 45%.

: modificación provisoria de los factores de carga para usuarios residenciales de las distribuidoras y , elevándolos al 45%. Gas Retenido : determinación de nuevos porcentajes de referencia de gas retenido para las diferentes rutas de transporte.

: determinación de nuevos porcentajes de referencia de gas retenido para las diferentes rutas de transporte. Reglamento de Servicio : obligación para las distribuidoras de contratar transporte firme para su demanda ininterrumpible por un plazo mínimo de diez años.

: obligación para las distribuidoras de contratar transporte firme para su demanda ininterrumpible por un plazo mínimo de diez años. Derogación de Normativa: se propone derogar la Resolución ENARGAS N.° 705/2024, que trataba sobre capacidades de transporte ociosas, al considerarse ahora innecesaria por la nueva reconfiguración.

El texto remarca que la medida se dicta en el marco de la emergencia del sector energético nacional, declarada para los segmentos de transporte y distribución de gas. También señala que busca adaptar el sistema a cambios estructurales, como nuevas fuentes de abastecimiento (ej. reversión del Gasoducto Norte) y obras de infraestructura recientes; y se pretende asegurar la contractualización de capacidades de transporte para cubrir la demanda ininterrumpible antes del período invernal

Sobre el proceso de participación ciudadana, el texto detalla que:

El expediente y los informes técnicos están disponibles para consulta en la página web del ENARGAS.

Los interesados pueden presentar observaciones y sugerencias a través de la Mesa de Entradas Virtual del organismo.

Las opiniones vertidas en la consulta serán analizadas por la autoridad, pero no obligan legalmente a adoptar una decisión específica

El procedimiento finalizará con la evaluación de las presentaciones recibidas y la aprobación de las nuevas medidas regulatorias y tarifarias, que entrarán en vigencia a partir del 1° de mayo.