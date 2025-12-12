Nación habilitó nuevas estaciones de servicios móviles: buscan garantizar el acceso a combustible en todo el país

Las estaciones móviles se presentan como una solución segura, moderna y de rápida instalación para abastecerse de combustibles.

El Gobierno Nacional, a través de la resolución 504/2025, publicada en el Boletín Oficial, incorporó formalmente la instalación de estaciones de servicio móviles en todas las provincias. Esta iniciativa transforma por completo el sistema de abastecimiento de combustible en Argentina, con un régimen integral que busca regular la instalación, operación y fiscalización de Estaciones de Servicio móviles y estaciones modulares portátiles, y que promete modificar la distribución territorial de combustible.

En el nuevo régimen se incorpora a los operadores de estación móviles al Registro de Bocas de Expendio, que exige requisitos registrales vigentes y suma nuevas obligaciones específicas vinculadas a la documentación técnica, seguros, habilitaciones locales, auditorías de seguridad, planes de contingencia y garantía económica para operar.

Las estaciones móviles y modulares deberán cumplir con estrictas normas técnicas y de seguridad, basadas en estándares internacionales, como la NFPA385 y la UL-2085, que exigen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, kits de control de derrames y extintores certificados. Cada unidad será auditada por empresas externas habilitadas y deberá contar con planes de contingencia y seguros vigentes, garantizando una operación segura tanto para los usuarios como para el entorno.

Las estaciones de servicios serán ubicadas según el interés del operador. Foto ilustrativa.



Seguridad operativa, exigencias y sanciones

La norma establece un detallado procedimiento para las estaciones , con tanques de acero doble pared (hasta 40 m³), dispensadores, sistemas de ventilación, detectores de pérdidas, válvulas automáticas, alarmas de sobrellenado, protección antivandálica y limitaciones estrictas a la operación. Esta decisión se enmarca en el proceso de modernización y desregulación del sector energético que impulsa el Gobierno.

En lo que respecta a la seguridad operativa, se especifica que deben contar con mangueras de hasta 15 metros con dispositivos breakaway, bombas y válvulas certificadas para zonas clasificadas, boquillas de cierre automático sin seguro, sistemas de bloqueo eléctrico entre unidad y vehículo abastecido. Además se especifica la prohibición de operar con el motor encendido, kits de control de derrames, custodia permanente y planes de contingencia aprobados.

Entre las exigencias figuran bases de hormigón armado, sistemas de contención de derrames, defensas de impacto, iluminación apta para áreas clasificadas, extintores, señalética, control de inventarios y capacitación obligatoria del personal. Se señala que no pueden moverse cargadas con combustible, y el despacho puede realizarse en modo asistido o de autodespacho, alineado con la Resolución 147/2025.

Este nuevo régimen también establece un sistema de sanciones , incluyendo multas de hasta 160.000 litros de nafta súper y la inhabilitación inmediata de las instalaciones que incumplan las condiciones de seguridad o no cuenten con auditorías actualizadas. Queda prohibido usar surtidores convencionales para cargar, operar en modo autodespacho y su capacidad máxima no debe superar los 4.500 litros.

Finalmente, se especifica que se debe poder evacuar el predio en menos de tres minutos ante una emergencia y siempre operar en espacios abiertos, sin posibilidad de despachar en edificios, cocheras, calles ni vía pública. También se imponen distancias mínimas respecto de edificaciones, fuentes de ignición, tendidos eléctricos y desagüe.