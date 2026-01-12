Neuquén reubica una planta de GLP y ampliará el servicio en Moquehue

El proyecto prevé la extensión para que cientos de usuarios accendan a la red en Moquehue. Foto Gobierno de Neuquén .

La empresa neuquina Hidenesa anunció que comenzará próximamente los trabajos operativos para el desarme, traslado y posterior montaje de la planta de GLP en Moquehue, reutilizando de manera estratégica la infraestructura que quedó disponible tras la reciente habilitación del gas natural en Los Miches. Con la mirada puesta en ampliar el acceso a los servicios básicos en toda la provincia, el gobernador Rolando Figueroa confirmó que la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Los Miches será trasladada a Moquehue ya que Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa) llegó con la red de gas natural a esa localidad del norte neuquino.

Esta extensión de la red permitirá que 500 nuevos usuarios accedan por primera vez al servicio de GLP, mejorando sustancialmente la calidad de vida en la zona cordillerana y fortaleciendo el desarrollo turístico y residencial.

El año pasado el gobernador Rolando Figueroa otorgó un aporte de capital de 2.198 millones de pesos a Hidenesa para financiar la ampliación de la red de gas domiciliaria en Moquehue. El proyecto contempla la instalación de 12.000 metros lineales de cañería de polietileno.

El presidente de Hidenesa, Raúl Tojo, explicó que la logística que se desplegará en las próximas semanas: aprovecharán las condiciones climáticas favorables para el movimiento de equipos en la zona cordillerana.

«No se trata solo de mover una estructura; es una medida estratégica que nos permite optimizar los recursos del Estado para llevar el servicio a más familias. El operativo incluye el desarme técnico en Los Miches y el traslado inmediato a Moquehue para iniciar el montaje», explicó Tojo.

Además del traslado a Moquehue, donde ya está definido el predio y comenzaron los trabajos preliminares, el titular de la empresa pública provincial destacó que la agenda de trabajo para los meses estivales es intensa en todo el territorio.

Hidenesa continuará ejecutando tendidos de red y mejoras de servicio para llegar en sucesivas etapas a la Comunidad Antiñir Pilquiñán, Los Carrizos, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco. Con este avance, la provincia busca reducir la brecha de infraestructura en el interior, garantizando que el recurso energético llegue de manera eficiente a las comunidades que más lo necesitan.