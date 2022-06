Pampa busca canjear US$ 500 millones de deuda para aumentar la producción

La compañía que lidera Marcelo Mindlin, Pampa Energía, anunció una oferta de canje para las Obligaciones Negociables con vencimiento en 2023, por un monto total de unos 500 millones de dólares. Según precisaron, el objetivo es aumentar la producción y el desarrollo de las reservas de gas no convencionales y la generación eléctrica.

A través de un comunicado oficial y un aviso a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la firma confirmó su plan. Es una maniobra que también busca adaptarse las restricciones del Banco Central (BCRA) para el acceso a dólares y, de esta manera, podrían acceder a las divisas necesarias para cumplir con sus acreedores.

“Apoyados en la solidez financiera y económica de la Compañía, el propósito de la Oferta de Canje es robustecer el perfil de deuda y la estructura patrimonial, y enfocar estratégicamente el uso de capital para la expansión en los negocios centrales de Pampa”, señalaron desde la empresa y detallaron: “En particular, aumentar la producción y desarrollo de reservas no convencionales de gas, y continuar adicionando generación eléctrica eficiente”.

El anuncio está dirigido únicamente a los tenedores de las ON 2023 de Clase T con vencimiento en julio del año que viene. En detalle, la oferta implica que por cada US$ 1.000 de valor nominal de ON 2023 que los tenedores elegibles presenten podrán elegir entre dos opciones mutuamente excluyentes.

La opción A implica que los tenedores recibirán US$ 1.000 compuestos por efectivo (30% del monto total que ingresa a la oferta de canje) y el remanente en Obligaciones Negociables de Clase 9 con vencimiento en 2026. Y la opción B es recibir la suma de US$ 1.010 directamente en las Obligaciones Negociables de 2026.

Para esto, la empresa definió como fecha de participación temprana las operaciones que se realicen antes del 6 de julio de 2022, inclusive, y como fecha de expiración el 20 de julio de 2022. En el caso de la opción B, solo se podrá elegir para quienes realicen la operación antes de la fecha de participación temprana, para el resto por cada US$ 1.000 de ON 2023 serán elegibles para recibir únicamente US$ 1.000 de ON 2026.

“Las ON 2026 serán emitidas a una tasa de interés fija anual de 9% y pagaderas en tres amortizaciones consecutivas anuales a partir de diciembre de 2024, con fecha de vencimiento final el día 8 de diciembre de 2026”, detallaron desde la empresa.