Petrobras confirmó nuevos hallazgos petroleros en aguas ultraprofundas de Amapá

La empresa Petrobras comunicó el hallazgo de nuevos depósitos de petróleo en aguas ultraprofundas frente a las costas del estado brasileño de Amapá, un avance clave para las operaciones de la compañía en la región norte del país.

La novedad se centra en el bloque FZA-M-59, específicamente en el pozo exploratorio Morpho (registrado técnicamente como 1-BRSA-1405-APS), una zona que concentra la atención de la industria por su alto potencial hidrocarburífero.

Para alcanzar estos resultados, la firma —controlada en un 35,45% por el Gobierno de Brasil— profundizó durante el mes de agosto la perforación inicial con el objetivo de evaluar intervalos exploratorios mucho más hondos, llegando en concreto a los 2.886 metros de profundidad.

A través de los registros eléctricos y el análisis detallado de las muestras de roca y fluidos extraídas en alta mar, los equipos técnicos pudieron corroborar la existencia efectiva de hidrocarburos en el área. Desde la compañía destacaron que este descubrimiento consolida las proyecciones positivas sobre el potencial de la cuenca de Foz de Amazonas y da continuidad a los anuncios previos realizados semanas atrás.

Este nuevo descubrimiento amplía el conocimiento sobre el potencial exploratorio de la zona y proporcionará información adicional para la evaluación de los sistemas petrolíferos y el potencial de recursos en la cuenca sedimentaria de la desembocadura del río Amazonas.

No obstante, aclararon que los trabajos continúan su curso de manera rigurosa. Toda la información recogida se someterá a estudios de laboratorio específicos para terminar de integrarla con el resto de los datos geológicos obtenidos durante la perforación.

En relación con el material extraído, la empresa remarcó que ya se pudo constatar la buena calidad del petróleo localizado en el pozo, un dato alentador para los próximos pasos del proyecto.

Estas tareas se enmarcan dentro de la planificación a largo plazo de Petrobras, orientada a reponer de manera sostenida sus reservas de gas y petróleo mediante la búsqueda de nuevos yacimientos en áreas inexploradas.

El objetivo central de esta estrategia apunta a respaldar la seguridad energética de Brasil y asegurar el abastecimiento interno de cara a los próximos años, frente al escenario de declinación de los yacimientos tradicionales.