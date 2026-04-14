Privatización de Transener: ¿Quiénes son los candidatos para quedarse con la transportista eléctrica?

La venta de las acciones de Enarsa en Citelec había sido anunciada el 23 de diciembre. Foto: archivo.

En la mañana de hoy, 14 de abril se abrirán los sobres para definir cuál será el grupo empresario que se quedará con las acciones vinculadas Transener: el proceso había sido anunciado por el gobierno nacional a fines de 2025, con el objetivo de vender las acciones de la compañía estatal Enarsa en Citelec, que opera la mayor transportista de energía del país.

En un principio, el proceso estaba programado para el 26 de marzo, pero el Ministerio de Economía optó por postergar la fecha para este 14 de abril, en búsqueda de ampliar la cantidad de participantes y asegurar el éxito de la operación.

Transener tiene un rol estratégico dentro del sistema eléctrico argentino, ya que administra más de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión en todo el territorio nacional, a lo que se suman alrededor de 6.228 kilómetros correspondientes a redes operadas por empresas controladas según la propia empresa.

Actualmente, Citelec controla cerca del 51% de las acciones de Transener, las cuales están divididas por partes iguales entre Pampa Energía y Enarsa. Por otra parte, el resto de las acciones se reparten entre ANSES, con el 19,57%, y otro 27,78% colocado en la bolsa de valores.

La venta de las acciones de Enarsa en Citelec fue anunciada el 23 de diciembre, y responde a una estrategia más amplia del Ministerio de Economía, orientada a obtener divisas y reducir la participación estatal en el sector energético. La medida se inscribe en el marco de la Ley 27.742, y fue anunciada a través de la resolución 364/2025.

El pasado 19 de marzo se incorporaron cambios al pliego de la licitación con la resolución 464/2026. Los cambios incluyeron ajustes en el cronograma, modificaciones en artículos del pliego y aclaraciones orientadas a mejorar la claridad y alcance de la convocatoria.

Privatización de Transener: cuáles son los interesados

En base a fuentes del mercado eléctrico, la mayoría de los candidatos para competir por la participación dentro de la transportista son de origen local.

Uno de ellos es Genneia, compañía que está consolidada como líder en soluciones energéticas renovables en el país. Está conducida por Jorge Brito, presidente del Banco Macro y cuyo mayor socio inversor es el mexicano David Martinez.

Edison Energía también aparece como posible oferente: es un holding energético argentino formado en 2025 por los hermanos Juan y Patricio Neuss junto con el grupo Newsan y accionistas de Inverlat Investments.

Otro posible candidato es Central Puerto, que recientemente se insertó en el sector de los hidrocarburos con la compra de la petrolera Patagonia Energy, operadora de las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey en Vaca Muerta.

Por otra parte, aparece el nombre de Edenor, que desde 2021 es propiedad del grupo Integra Capital, controlado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Además, Pampa Energía también podría participar como un comprador más, en base al pliego licitatorio.