Sea Lion avanza pese a las advertencias de Argentina: Rockhopper compró el 35% de una plataforma para el proyecto

Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas. Foto: gentileza.

A pesar de la oposición del gobierno nacional, continúan los avances en Sea Lion. La petrolera británica Rockhopper adquirió una participación del 35% en una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) que será utilizada en el desarrollo del proyecto offshore, que impulsa junto con la israelí Navitas en cercanías de las islas Malvinas

La operación tiene un valor de 44 millones de dólares y comprende la participación en PSV, una empresa recientemente creada cuyo único activo es la FPSO OSX-1, valuada en 125 millones de dólares. Navitas mantendrá el 65% restante de la sociedad.

Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y fue descubierto por Rockhopper en 2010. El proyecto tiene como objetivo convertirse en el primer desarrollo petrolero en producción del archipiélago, con una fecha prevista para la obtención del primer crudo en marzo de 2028.

Cuál es la hoja de ruta de Sea Lion

Rockhopper y Navitas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID) sobre Sea Lion, luego de completar las evaluaciones técnicas, económicas y financieras del proyecto.

La primera etapa contempla una inversión de aproximadamente 1.800 millones de dólares hasta alcanzar la primera producción. Para el resto del desarrollo, las compañías prevén otros 2.100 millones, mientras que la vida útil proyectada del proyecto es de unos 30 años.

El desarrollo se realizará por fases. La primera estará concentrada en el Área de Desarrollo Norte (NDA): la perforación comenzará a principios de 2027, y la producción recaerá primero sobre la FPSO Aoka Mizu, con capacidad operativa de hasta 55.000 barriles diarios.

Para las etapas posteriores en el Área de Desarrollo Central (CDA), se prevé iniciar la extracción con OSX-1, capaz de procesar unos 125.000 barriles por día. El objetivo es alcanzar hasta 180.000 barriles diarios hacia fines de 2030.

Rockhopper descubrió el yacimiento en mayo de 2010, mientras que Navitas se incorporó al proyecto a comienzos de 2020. Desde entonces, ambas compañías avanzaron en los estudios y en la estructuración del desarrollo offshore.

Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar

El Gobierno nacional endureció en los últimos meses las medidas contra las compañías y accionistas en el proyecto. Entre ellas, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), medida que se concretará por medio de un procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que ambos países ratificaron.

Ante el inminente avance del proyecto Sea Lion, la Cancillería argentina lanzó el 28 de septiembre un ultimátum formal con el objetivo de suspender de inmediato cualquier tarea de extracción en el Atlántico Sur.

«Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar para tener medidas provisionales que frenen esta situación», había confirmado entonces el canciller Pablo Quirno.

El funcionario destacó la urgencia de la maniobra, ya que los británicos proyectan extraer el primer barril de crudo en 2028. «Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas por la explotación de hidrocarburos» , sentenció.