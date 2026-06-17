Simulacro de derrame de GLP en Dock Sur: realizaron un operativo clave la localidad portuaria

En la localidad de Dock Sur, Provincia de Buenos Aires, se llevó adelante un simulacro de derrame de gas licuado de petróleo (GLP) en la vía pública, en el marco del Día de la Seguridad Vial. El procedimiento requirió la coordinación conjunta de múltiples organismos para demostrar la capacidad de acción en conjunto frente a posibles accidentes.

El ejercicio se realizó junto a distintos organismos, fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y empresas de la jurisdicción, según indicó el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sur en sus redes sociales.

La actividad tuvo el objetivo de fortalecer la coordinación operativa, revisar procedimientos de prevención y respuesta, y reforzar el trabajo articulado ante posibles situaciones de emergencia.

De la misma participaron YPF Gas, Transportes José Beraldi S.A, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Dock Sud, la Dirección de Ambiente de la Secretaría de Producción, Comercio y Ambiente de la Municipalidad de Avellaneda, Bomberos Raizen y el equipo de Ambiente del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud.

Contar con la presencia de múltiples organismos permitió poner a prueba la capacidad de respuesta en conjunto frente a accidentes que puedan afectar tanto a la seguridad de las personas como el entorno ambiental.

Desde el consorcio se destacó que la seguridad vial, ambiental y operativa es parte fundamental del trabajo cotidiano que lleva adelante la comunidad portuaria.