Terra Ignis firma convenio con Velitec para operar tres áreas que dejó YPF en Tierra del Fuego

Las autoridades de Terra Ignis firmaron un acuerdo conVelitec para que sea la empresa encargada de operar las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego, todas ubicadas en la provincia patagónica. Las tres fueron cedidas el año pasado por YPF a la petrolera provincial, en el marco de su plan de salida de las áreas convencionales en todo el país.

Terra Ignis asumió oficialmente la operación de los bloques en enero, donde se garantizó la continuidad de la producción y la absorción del personal, indicó la compañía en un comunicado. A partir de allí, se inició un proceso de convocatoria pública de la que participaron 10 empresas, siendo Velitec la seleccionada.

Tras la firma, la gerenta institucional de Terra Ignis, Verónica Tito, señaló que fue un proceso “arduo” en el que se analizó la solvencia económica y el aspecto técnico para garantizar que las operaciones se desarrollen de una manera adecuada.

“Ahora lo que queda por delante es iniciar el trabajo de recuperación de estas áreas que después de algunos años de desinversión, sumado al declive geológico que tienen naturalmente las áreas, que estaban dando una baja de producción tanto de petróleo como de gas”, adelantó.

En ese sentido, expresó que “aspiramos a que paulatinamente se vaya aumentando la producción de las áreas, sumado a la inversión que esperamos que tengan en el futuro para aumentar cada vez más el desarrollo productivo”.

Velitec, la empresa que estuvo cerca de quedarse con un área en Río Negro

Con 10 años de actividad, Velitec es una empresa que tiene su sede central en Córdoba y opera principalmente en las provincias de Neuquén, Chubut y Salta. La empresa estuvo cerca de quedarse con Señal Picada-Punta Barda de Río Negro, vendido por YPF en el marco del Proyecto Andes, pero finalmente se retiró y el bloque quedó en manos de Petróleos Sudamericanos.

“Entramos con la misión y la vocación de ver, analizar, y levantar mucha información para reestructurar ese activo tan importante para la provincia, que, si bien está en su periodo de maduración avanzada en yacimiento maduro, le vemos mucho potencial”, afirmó el presidente de la compañía, Facundo Aráoz.

“Agradecemos la confianza que ha tenido Terra Ignis en nosotros, entendemos que hemos sido seleccionados tras un proceso de selección de varias empresas. Fue un proceso largo y hoy ratificamos nuestro compromiso de inversión y poner toda nuestra capacidad técnica y operativa para los objetivos que nos hemos propuesto”, concluyó.

El motivo por el que YPF cedió las áreas convencionales a Terra Ignis

A fines de 2025, YPF cedió a Terra Ignis las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos, las fracciones A, B, C, D y E de Tierra del Fuego. La maniobra fue parte del plan de la petrolera de bandera para desprenderse de los campos maduros del convencional, que les daba pocas ganancias en comparación con los altos costos que demandaba su operación.

Se trata de un sector que vive una realidad paralela al auge del shale oil, impulsado por el éxito productivo de Vaca Muerta. Eso motivó a YPF a impulsar el Proyecto Andes, que consistió en la venta de sus áreas del convencional. Después hubo otros acuerdos aparte de las áreas anunciadas en un principio, que incluyó a los bloques de la provincia patagónica.

En febrero de este año, el gobierno de Tierra del Fuego anunció, a través de su Secretaría de Hidrocarburos, la supervisión del cierre de 107 pozos hidrocarburíferos que dejaron de ser productivos, en un esquema que forma parte de la remediación de pasivos ambientales históricos.