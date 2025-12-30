Una petrolera continúa con las ofertas veraniegas: 10% de descuento con Mercado Pago

La oferta estará disponible desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero.

Puma Energy continua con sus ofertas de verano para la carga de combustibles, esta vez con una nueva alianza. A través de su aplicación móvil, Puma Pris, se podrá acceder a un 10% de descuento los domingos, pagando exclusivamente con Dinero en Cuenta de Mercado Pago. Este beneficio estará disponible desde el domingo 4 de enero hasta el 28 de febrero.

Esta promoción tiene un tope de reintegro de $4.500, con un límite de dos transacciones al mes por usuario, y aplica con cargas de nafta Super, Premium e Ion Diesel. El reintegro será realizado directamente en las cuentas de Mercado Pago de los usuarios.

Además del descuento, todas las cargas realizadas bajo esta modalidad duplican los puntos de Puma Pris, que luego pueden canjearse por descuentos en combustibles de entre $2000 y 20.000$.

De esta forma, la aplicación de Puma Energy suma una nueva oferta para esta temporada, esta vez mediante la combinación de descuentos directos, acumulación de puntos y un pago ágil. Puma Pris se puede descargar mediante la App Store y Google Play.

Mediante un comunicado el gerente de Marketing de Puma Energy, Lucas Smart, celebró la colaboración: «Gracias a la alianza con Mercado Pago, seguimos ampliando los beneficios de Puma Pris».

«Sumamos los domingos a los descuentos ya vigentes de los miércoles y viernes, con el objetivo de ofrecer soluciones simples, concretas y pensadas para cuidar el bolsillo de nuestros usuarios» concluyó.