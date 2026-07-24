Karina Milei espera por su ley más importante: el Gobierno endurece su posición frente al reclamo de las provincias

Karina Milei y la estrategia electoral para la reelección de Javier Milei: ¿regresan las colectoras?

Karina Milei tiene como prioridad avanzar con la ley de reforma electoral, aunque desde el oficialismo admiten que el tema aún está «verde». De todos modos, el Gobierno se mantiene firme ante los gobernadores que reclaman adelantar el proyecto definitivo.

Reforma electoral: entre demoras y recuento de apoyos

En la Casa Rosada reconocen que hay cierta desconfianza porque no está disponible el texto con cambios, pero aún así sostienen que quieren reservar los detalles de lo que están dispuestos a ceder hasta el filo del debate en el recinto.

Si bien se encuentran preocupados por la falta de adhesiones a la iniciativa, no tienen intenciones de acelerar el proceso y arriesgarse al costo. “No vamos a apurar. No está cerrada la discusión”, sostuvo un funcionario. Tampoco prevén viajes -por ahora- de Karina Milei o de Diego Santilli ni del propio Javier Milei para ir personalmente a buscar consensos.

El plan original de la secretaria general de la Presidencia era votar en agosto, pero actualmente el Gobierno reconoce que el tratamiento en el recinto podría postergarse para septiembre. Prácticamente descartaron la hipótesis de las colectoras, o eso se cree porque ya hace un tiempo dejó de mencionarse el tema.

La negociación real pasa ahora por otras herramientas más «tradicionales» como: obras, fondos y lo que en Gobierno definen como «fair play electoral». En las provincias del norte se trabaja para instalar esa idea.

Las negociaciones por la reforma electoral se atrasaron, todavía no pasó por ninguna comisión y en el oficialismo dejaron deslizar que los gobernadores «no tienen incentivos» para respaldar al Gobierno, situación por la cual el tema estaría siendo debatido.

El proyecto, de todas formas, se mantiene activo. Al respecto, un importante asesor nacional, dijo: «Pase lo que pase, no van a haber PASO el año que viene«.

El Gobierno afirmó que cuenta con los «alineados de siempre», como el gobernador de Catamarca Raúl Jalil, que ya manifestó su voluntad de acompañar. Si bien por ahora solo escucharon rechazos, también confían en la adhesión de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones). Sobre Gustavo Sáenz (Salta), deslizaron que “va y viene”, porque pone reparos, pero no descartan su posible respaldo.

La dificultad no pasa solo por la reticencia de los mandatarios, sino también porque un número reducido -aunque relevante- de legisladores provinciales no responde a sus gobernadores ni sigue sus directivas.

En el mapa provincial, el Ejecutivo sostiene que tiene a favor a San Juan, Catamarca, Entre Ríos, Chaco y Tierra del Fuego. También cree que Juan Pablo Valdés (Corrientes) está a bordo, al igual que Ignacio “Nacho” Torres (Chubut).

Las dudas en el grupo de aliados giran en torno a Jujuy, con Carlos Sadir, que todavía no se expidió y Santa Cruz con Claudio Vidal, que no tiene una posición definida.

De todas formas, en el oficialismo están convencidos de que muchos gobernadores “juegan al distraído” y definirán sobre la hora, por esta razón tomaron la decisión de guardarse las cartas hasta el límite del debate.

Con información de Infobae