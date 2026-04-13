Vinculación estratégica: empresas certificadas neuquinas visitaron el yacimiento Borde Montuoso

La coordinación de la actividad se realizó en forma conjunta entre el Centro PyME-ADENEU -dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria- y Vista Energy. Foto gentileza.

Un grupo de más de 20 empresas neuquinas certificadas bajo la Ley Provincial 3.338 recorrió las operaciones que desarrolla Vista Energy en el yacimiento Borde Montuoso. Con anterioridad se hizo una visita a menor escala con pymes especializadas en obras eléctricas.





La visita permitió recorrer el yacimiento Borde Montuoso, donde referentes de Vista Energy dieron a conocer la cultura organizacional, los desafíos y proyecciones de la compañía. Dentro del yacimiento se pudieron recorrer de cerca las operaciones de perforación y las baterías de separación de gas y petróleo.



En esta última locación se pudo observar cómo opera una compresora de gas, la primera de Latinoamérica que funciona con energía eléctrica de forma integral. Esta y otras acciones de la compañía han permitido disminuir las emisiones de carbono de sus operaciones.

La iniciativa forma parte de una Vinculación estratégica en el sector. Foto gentileza.

Participaron de la actividad empresas que pertenecen a la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) y representantes de la Cámara de Comercio, Industria, Producción, Servicios y Afines de Rincón de los Sauces (Acipsars).



Anabel Lucero Idizarri, gerente general del Centro PyME-ADENEU, definió a la actividad como “muy fructífera porque permite reforzar los vínculos entre Vista Energy y las empresas certificadas neuquinas”.

“En nuestro rol como autoridad de aplicación de la Ley Provincial 3.338 buscamos garantizar y aumentar la participación de las empresas neuquinas en el desarrollo de la Cuenca Neuquina. En particular con Vista Energy venimos implementando varias acciones en ese sentido”, sostuvo.

Con anterioridad, el Centro PyME-ADENEU coordinó con Vista Energy una visita a yacimiento de empresas dedicadas a la realización de obras eléctricas. El objetivo fue que conozcan las necesidades actuales y la modalidad de trabajo.

En paralelo, se trabaja en la vinculación con proveedores neuquinos certificados que cuenten con capacidad de desarrollo y producción de productos químicos.



“Tenemos que trabajar desde las cámaras y desde el Centro PyME para lograr que las operadoras nos den lugar porque tenemos mucha capacidad para desarrollar Vaca Muerta”, concluyó Scantamburlo.

Entre los empresarios neuquinos participaron también Daniel González, secretario de Fecene y vicepresidente ejecutivo del Centro PyME-ADENEU y Giulio Retamal, delegado provincial de la Cámara Argentina de la Construcción.



Balance empresario

«Pudimos conocer las instalaciones, las necesidades y los proyectos a futuro. Creo que es algo muy positivo para el empresariado neuquino, para el desarrollo de Neuquén, así que es una acción muy positiva”, expresó Mauricio Uribe, presidente de Fecene e instó a que “el resto de las operadoras asuman el mismo rol” para poder concretar iniciativas similares.



Por su parte, el presidente de Acipan, Dante Scantamburlo, resaltó que “gracias al Centro PyME-ADENEU hemos logrado visitar a la empresa Vista. Realmente muy satisfactoria la visita, ha sobrepasado mis expectativas”.

En su balance de la actividad manifestó que “realmente estamos en el camino correcto para que las empresas neuquinas, que pueden aportar mucho al Oil and Gas, tengan inserción y logremos que el compre neuquino (Ley 3.338) se haga realidad y se respete a la empresa neuquina”.

En representación de Vista Energy participaron Fernando Sapag, gerente de Operaciones; Raúl Krasuk, Well Construcción Mgr.; Gabriela Prete, gerente de Compras y Contratos; Valeria Iglesias, jefa de Compras y Contratos; y Javier Van Houtte, líder de Relaciones Institucionales.



También participó Pablo Azar, flamante subgerente de Energía y Minería del Centro PyME-ADENEU, y Luis Allende, líder de Energía y Minería de Centro PyME-ADENEU.