Al Viento… Boleros y Otras Hierbas estrena el espectáculo «Notas sobre el amor», en Roca

¿De qué hablamos cuando cantamos sobre el amor? ¿Y qué cantamos cuando hablamos de amor? Todos los amores, el amor. Algunas respuestas posibles podemos encontrarla en los boleros, al menos para cierto tipo de amor: el amor romántico. De eso (se) trata “Notas sobre el amor”, el espectáculo montado por Al Viento… Boleros y Otras Hierbas, que este sábado, a las 21:30, estrenará en Sala II de Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca).



El grupo conformado por las voces de Marcela Caldironi, Fernanda Archanco y Débora Andresen, junto a la guitarra de Guillermo Aranzábal y la percusión de Elbio Lochbamum, más la participación de Adrián Díaz como músico invitado, propone un recorrido por los boleros más conocidos unidos por textos que dan pie a cierta dramaturgia para ofrecer un espectáculo integral apoyado que va más allá de lo musical para, por qué no, encontrar respuestas sobre qué es el amor.

“Nuestro espectáculo es amoroso por donde lo mires”, dice Débora Andresen durante una entrevista con Diario RÍO NEGRO, junto a Fer Archanco, su compañera de elenco de Al Viento, nombre que se completa con una especie de subtítulo que deja puertas abiertas: “Boleros y Otras Hierbas”. Esas otras hierbas son en este caso los textos que terminan de dar forma a esta puesta en escena. “Desde lo musical, abordamos los boleros como género, las otras hierbas van a tener que ver con el entretejido que armamos y que acompañan las canciones”.

Notas sobre el amor: boleros y palabras



“Textos literarios, intervenciones, no me atrevo a decir completamente teatrales, sin embargo, hay ficción que enmarca la música que tocamos y cantamos. Son todos boleros muy conocidos”, amplía Fer Archanco. “Está contando la pregunta que nos venimos haciendo: qué es el amor. Y es una pregunta que funciona como motor, como leitmotiv de toda la secuencia musical del show. Por eso, los boleros están organizados no tanto desde lo musical compositivo, sino que le dimos más relevancia a lo que van contando las letras en relación a la pregunta que nos hicimos”.

Para la escritura de los textos, las artistas se nutrieron de autores y autoras tan diversas como pueden serlo Clarice Lispector, Jorge Luis Borges, Alejandro Dolina Roberto Juarroz y hasta una carta (suponemos que de amor, o no) atribuida a Albert Einstein. Sin embargo, la protagonista más destacada es Corín Tellado: «descubrimos todo un mundo literario allí, una autora impresionante”, reconoce Archanco.

¿Cómo aparecen los textos en este espectáculo musical? “A veces hay textos sin música, otras veces hay música son textos y otras, el texto aparece junto a la música o música que inicia un texto”, aclara la cantante, actriz y narradora acerca de esas otras hierbas que dan forma a “Notas sobre el amor”.



La puesta en escena de los textos implica cierta actuación porque, como dirá Fer Archanco, “hay una cuestión de estado que sí involucra al cuerpo, por más que no haya escenas porque estamos bastante reducidos de espacio por los instrumentos. Sí hay un tratamiento de puesta en escena que dialoga con lo que estamos contando. Hay mucha puesta en lo visual. La puesta en escenas tiene cuerpo, tiene voz, tiene dramaturgia y tiene estado actoral”.

“Notas sobre el amor” cuenta con una escenografía construida por el propio grupo con la colaboración de Rodrigo González Carey y montada para apoyar la narrativa vocal musical, junto a un juego lumínico y el vestuario diseñado por Claudio Clossa.

Los textos cumplen una función estética a partir del modo en que fueron escritos y del modo en que son llevados a escena, pero también cumplen la función de aggiornar un género cuya lírica quedó fuera de tiempo. Como sostiene Fer Archanco, “los boleros son musicalmente atemporales, pero no su contenido. No es lo mismo cantar hoy ‘te voy a estar espiando hasta que salgas de tu casa para perseguirte y ver con quien te das un beso’, no podemos decir eso livianamente por todo lo que hemos avanzado en relación a los derechos. Esa parte está de alguna manera resuelta desde los textos. Por eso creemos que no podemos cantar solo los boleros. Nos hacemos cargo de los que decimos en este contexto”. Y acota Débora: “Los textos tienen que ver con estos cuestionamientos”.

Las artistas saben que interpretan canciones de otro tiempo que la cantan al amor del modo en que aquel otro tiempo lo hacía. “Estamos cantando canciones que apunto al amor romántico”, resume Archanco. “Creadas desde otra cosmovisión, otra mirada, la que había en los años 40 y 50 donde las mujeres estaban ubicadas en otro lugar, lo mismo que los hombres y no es que nos corremos de esa mirada, nos hacemos cargo”.

Voces al viento. Marcela Caldironi, Débora Andresen y Fernanda Archanco, Elbio Lochbaum y Guillermo Aranzábal.



Dicho esto, Archanco hace hincapié en la estética del género a la vez que apela a un factor emocional: “Nos conmueve muchísimo cantar estos temas porque han sido cuna musical de muchos de nosotros y porque los boleros son hermosos. Musicalmente son muy ricos para estudiar, ya desde un ejercicio musical, las líneas melódicas que tienen, la rítmica”.

El origen mismo de “Al Viento” tiene que ver con el bolero, más específicamente un bolero: “Algo contigo”. ¿El motivo? Un cumpleaños de 15, el de la hija de Débora Andresen. “Mi hija cumplía 15 y estaba copada con un par de boleritos y les pregunté a un grupo de amigos y amigas artistas si tenían ganas de preparar algo para la ocasión”. Y ellos, los amigos y amigas artistas que no eran exactamente los mismos que son ahora, le dijeron que sí. Aquella primera formación, por decirle de alguna manera, contó con Débora, Fernanda, Marcela Caldiorni, Guille Aranzábal, María Robin y Facundo Catalán.

Les gustó tanto cómo había quedado “Algo contigo” que se entusiasmaron y prepararon un segundo bolero. Y fue tan lindo todo que la cosa no podía quedar ahí. “¿Quién se prende para seguirla?”, preguntó Débora. Facu Catalán y María Robin tenían sus agendas cargadas por lo que salieron a la búsqueda de un percusionista. Al principio los acompañó Fernando Simón, después llamaron a Elbio Lochbaum y, como dijo Débora, en cierto modo la creadora del grupo: “Acá estamos”.

Las entradas, a $2500 anticipadas y $3000 en puerta, están en venta en la boletería de Casa de la Cultura.