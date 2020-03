Escuelas de paro, protestas docentes en Neuquén y debate por el acatamiento

Las diferencias entre los porcentajes de acatamiento al paro que difundieron los docentes agrupados en ATEN y el Gobierno son obvias y esperables, pero en el contexto del desacuerdo salarial, aportan un poco más de distancia a la resolución del conflicto. Hoy, en el segundo día de la medida de fuerza por el que no comenzaron las clases en Neuquén, los maestros decidieron desplegar sus protestas en distintas localidades de la provincia.

Ayer, primer día del ciclo lectivo, ATEN marchó por el centro de la capital hasta la Casa de Gobierno. Allí no se encontraba el gobernador, Omar Gutiérrez, porque a la misma hora estaba inaugurando la EPET 21 en San Martín de los Andes. La relación es tensa, el domingo el funcionario les reprochó que no aceptaran la oferta como lo hicieron los otros gremios estatales y los docentes le respondieron que esperan una convocatoria.

En los hechos, esa instancia no llegó y ATEN continúa con su plan de lucha. Por eso, en Neuquén capital se convocó a concentrar en el Consejo Provincial de Educación. La intención no es solo abordar lo salarial, sino también las denuncias por las falencias de infraestructura. De acuerdo al sindicato, al menos 70 escuelas no estaban en condiciones de abrir sus puertas.

Otras de las protestas se desarrollan en Cutral Co/Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, Chos Malal y San Martín de los Andes. Las seccionales se concentran en las plazas céntricas, con manifestaciones y marchas.

En todos los casos, son dos las líneas que unen las actividades son afirmar que el Gobierno es responsable de que no comiencen las clases y exigir que se convoque a una nueva mesa salarial.

La paritaria comenzó el miércoles pasado, con Provincia ofreciendo el incremento de una suma fija a ATE, que fue rechazada y finalmente se llegó al acuerdo de extender dos trimestres el aumento por inflación. ATEN exigió que la oferta sea anual y la negociación se quebró.