Cataratas del Iguazú: cómo vivir en un hostel sin pagar alojamiento y cuáles son los requisitos

Viajar con presupuesto acotado y sumergirse en la vida cotidiana de uno de los destinos turísticos más codiciados del continente es posible, a través del intercambio cultural. Un establecimiento familiar ubicado en pleno centro de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, abrió una convocatoria para sumar colaboradores temporales que deseen instalarse a metros de los accesos hacia las Cataratas del Iguazú.

Bajo el formato de voluntariado mediado por plataformas especializadas, la propuesta permite neutralizar uno de los gastos más onerosos de cualquier viaje —el alojamiento— a cambio de prestar servicios de atención al público, mantenimiento liviano y asistencia a contingentes internacionales.

Misiones: los requisitos y tareas en el hostel de Puerto Iguazú

La búsqueda, lanzada en la localidad de Puerto Iguazú, está orientada a perfiles con marcada vocación de servicio y dominio fluido del idioma inglés, dado el constante caudal de turistas extranjeros que arriban para conocer las Cataratas del Iguazú.

Las responsabilidades contemplan una jornada de 5 horas diarias (25 horas a la semana) e incluyen:

Recepción y conserjería : realizar check-in y check-out, y suministrar información sobre transporte público y excursiones hacia el Parque Nacional.

: realizar check-in y check-out, y suministrar información sobre transporte público y excursiones hacia el Parque Nacional. Mantenimiento básico : colaborar con el orden de áreas comunes y la limpieza de una pequeña piscina (las tareas pesadas de limpieza general están a cargo de personal contratado).

: colaborar con el orden de áreas comunes y la limpieza de una pequeña piscina (las tareas pesadas de limpieza general están a cargo de personal contratado). Compromiso temporal: se solicita una disponibilidad mínima de permanencia de tres semanas para garantizar la continuidad operativa del establecimiento en Misiones.

Misiones: cómo es la estadía frente a las Cataratas del Iguazú

El establecimiento es un hostal de escala pequeña y atención personalizada, gestionado por un núcleo familiar. Los voluntarios seleccionados acceden a una habitación exclusiva equipada con cucheta, aire acondicionado y conexión Wi-Fi, con posibilidad de compartirla en caso de postular en pareja o con otro voluntario.

Si bien el acuerdo formal no contempla pensión completa obligatoria, los anfitriones disponen de una cocina con insumos esenciales y suelen compartir las comidas familiares diarias, propiciando un ambiente de inmersión cultural genuino a pocos kilómetros de las Cataratas del Iguazú.

Cataratas del Iguazú: cómo postularse al intercambio cultural en Misiones

Para aplicar de manera segura y regulada a esta vacante en Puerto Iguazú, los aspirantes deben canalizar su solicitud a través de plataformas de voluntariado e intercambio de trabajo (como Workaway o Worldpackers).

Es indispensable corroborar todas las condiciones contractuales y de seguro de viaje, antes de confirmar el arribo.