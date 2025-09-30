El ejercicio físico es fundamental en todas las etapas de la vida, mantener el cuerpo activo y fuerte se vuelve cada vez más crucial a medida que envejecemos. El ejercicio regular, especialmente de fuerza, no solo ayuda a mantener la masa muscular, sino que también fortalece los huesos, mejora la postura y la movilidad, y reduce el riesgo de enfermedades crónicas.

Por eso, te contamos cuáles son los mejores ejercicios de fuerza recomendados por especialistas de la Escuela Europea del Deporte, para personas mayores de 60 años y cómo incorporarlos en la rutina diaria para vivir una vida plena y activa.

Consideraciones para hacer ejercicios de fuerza después de los 60 años, según especialistas

El ejercicio físico es fundamental en todas las etapas de la vida, mantener el cuerpo activo y fuerte se vuelve cada vez más crucial a medida que envejecemos. En este sentido, la Escuela Europea del Deporte promueve la actividad en personas mayores de 60 años, ya que en este rango etario existen una serie de beneficios, que abarcan desde el mantenimiento de la masa muscular hasta la prevención de enfermedades crónicas.

De acuerdo con esta institución, mantener una rutina de fuerza adaptada ayuda a fortalecer los huesos, mejorar la postura y aumentar la movilidad. Para lograr resultados, existen una serie de consideraciones tales como trabajar con pesas ligeras, bandas elásticas o el propio peso corporal. Además, es fundamental acompañar las rutinas con una alimentación adecuada, que incorpore proteínas, ya que son clave para el desarrollo muscular.

Los especialistas señalan que aumentar la masa muscular después de los 60 años requiere un enfoque cuidadoso y consistente. Para ello es indispensable consultar con un entrenador personal o un fisioterapeuta, para diseñar un programa de ejercicios personalizado que se adapte a tus necesidades y capacidades específicas.

Cuáles son los mejores ejercicios de fuerza para personas mayores de 60 años, según especialistas

Algunos de los mejores ejercicios de fuerza para adultos mayores incluyen: