Explosión de la escuela de Aguada San Roque: señalan que el expediente está incompleto

A dos semanas de la explosión en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque y después de la muerte de la docente Mónica Jara, quien quedó gravemente herida, poco se sabe sobre el avance de la investigación. En los primeros días tras el hecho, el Ministerio Público Fiscal señaló que la principal hipótesis sobre las causas de la explosión es un fuga de gas, pero no hubo mayores informaciones sobre el avance de la investigación. Ante este panorama, el perito de parte Eduardo Prueger, que representa a dos de las víctimas, informó que el expediente de obra está incompleto y que pedirán realizar nuevas pericias en el lugar.

Las pericias de parte están planteadas en dos puntos, según explicó Prueger en declaraciones radiales. "Por un lado en determinar la causa del siniestro, cual fue la razón, donde se encontraba la fuga de gas, si fue a través de una fuga de gas, que es la principal sospecha", explicó. Y añadió que el otro punto pericial es "analizar y ver las condiciones en general en que estaba la escuela".

"Sabemos que fue una fuga de gas, pero hay que encontrarla", resumió el perito que representa a las víctimas de la explosión. Y aclaró que "si bien no es tarea nuestra la determinación de responsabilidades, está claro que cuando encontremos la fuga, claramente va a sobrevenir las responsabilidades".

Además, el perito resaltó que la acumulación de gas por la fuga que se presume que había, se dio en la parte que estaba terminando de ser construida y no en el sector antiguo del edificio. Y con ello resaltó que "el punto seguramente este en la conexión de los viejo con lo nuevo".

Al respecto, Prueger denunció que "el expediente de obra está incompleto, la información que se introdujo en el expediente respecto de la obra está incompleto, todavía falta información, no han aportado toda la información que se necesita a la fiscalía". Entre la información faltante, el perito de parte indicó que no se han "incorporado al expediente los planos anteriores a la obra", con los que se podría llegar al punto de conexión que él presume podría ser el origen de la fuga de gas.

También detalló que aún falta el informe de bomberos sobre lo ocurrido hace dos semanas en la escuela albergue. "Si el informe de bomberos tarda tanto probablemente es porque quieren determinar la causa y aun no la tienen", especuló Prueger al tiempo que señaló que es necesario hacer nuevas pericias en el lugar.

"Queremos proponer nuevos puntos de pericias y continuar con los exámenes en el lugar del hecho. Hay que hacer nuevas pruebas de hermeticidad para detectar la falla y revisar toda la estructura hasta que la encontremos", confió.

Según señaló el secretario General de Gobierno y Servicios Públicos, Leonel Dacharry, al día siguiente de la explosión, la escuela "no había sido entregada para el uso". Es decir que allí no debería haber habido gente. A la mañana, los estudiantes de la zona urbana habían asistido a clases presenciales y a la tarde, cuando se dio el trágico hecho, no había chicos por un problema con el trasporte.

Respecto de la condiciones de seguridad para que la escuela contara con gente en medio de una obra, el perito de parte señaló que no sólo "no estaban delimitadas las zonas de obra" sino que "había caños de gas a la vista, sobre el suelo, en zanjas abiertas" y que "también había cajas de electricidad y cableados en sectores donde había agua barro, semi enterrados". Es así que concluyó que "claramente no estaba en condiciones para que haya chicos y me animaría a decir que tampoco adultos que no tengan que ver con la obra".

Otro de los interrogantes que planteó Prueger para la investigación es por qué se permitió el paso de gas hacia el sector nuevo de la escuela, aún en obra. "Si no estaba habilitada por qué alguien permitió el paso de gas a este espacio nuevo donde se produjo la acumulación de gas y por lo tanto la explosión. Alguien abrió la llave de gas sobre un circuito sobre el que no se hicieron las observaciones. La prueba de hermeticidad que hicimos el viernes posterior a la explosión, la deberían haber hecho antes de permitir el paso de gas por esas tuberías", resaltó.