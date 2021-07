Explosión en Cutral Co: «Hace 27 años que estoy y nunca cambiaron los calefactores», aseguró la directora

En la escuela primaria Nº 143 donde esta mañana explotó el calefactor de un aula de 1º grado resolvieron no volver a clases hasta que esté todo en condiciones y que se den las garantías para volver al edificio. "Estoy acá hace 27 años y nunca se cambiaron", confirmó la directora Rosa Vega.

Esta mañana, a las 8:15 le informaron a la directora que un calefactor del aula de 1º grado estaba apagado. "Como nadie (los auxiliares de servicio) los puede tocar, llamé a mantenimiento. Mientras hablaba con la persona que me atendió, se escucha la explosión. O sea estaba en línea haciendo el reclamo cuando explotó el calefactor", describió la docente.

Entonces, de inmediato dispuso la evacuación de todo el personal. Las niñas y niños no estaban en clases porque, a raíz del frío, se dispuso que el ingreso fuera a las 9:15 y esto fue casi una hora antes. "No pasó nada y no fue una desgracia por suerte, pero pudo haber sido otra cosa", agregó.

La directora sintió impotencia porque abrió el edificio cuando le dijeron que estaba todo en condiciones. El inspector de obras acudió y les dijo que estaba todo en condiciones. El viernes lo había hecho el gasista matriculado que también corroboró el estado de los artefactos. "Estaban dadas las condiciones, por eso empezamos de manera presencial, más allá de aquellos docentes que optaron por seguir de manera virtual, pero la escuela estaba abierta", acotó.

La responsable del establecimiento explicó que "confío en lo que me dicen porque ellos son los que saben y yo confío en su control, pero ahora ya no se puede confiar en nadie más". Vega mencionó que desde hace 27 años que se desempeña en el establecimiento -que tiene una antigüedad de 42 años- y nunca vio que se hubieran cambiado los calefactores.

De hecho, señaló que los calefactores instalados en el SUM se observa las manchas en la pared por lo que denota el mal funcionamiento. A la vez recordó que los artefactos se encuentran sobre el piso cuando eso ya no está permitido por Camuzzi Gas del Sur.

La calefacción no es la única demanda. El techo tiene filtraciones y no fue reparado todavía. Sí hubo reposición de cambios de tubos de luz, se repararon los baños que tenían pérdidas, la grifería y el tablero.

Otra problemática que sufren son los hechos de vandalismo como la rotura de los vidrios, en el verano sufrieron un robo: entraron al edificio, rompieron los candados de los armarios y robaron elementos. La seguridad sigue siendo materia pendiente, a pesar de que el destacamento policial está a 20 metros del edificio.

"Estoy pidiendo que las cosas se hagan bien y si los caños galvanizados se los roban y con las abrazaderas no alcanza, hay que buscar otro tipo de seguridad", refirió. A esta escuela que lleva el nombre del fundador de Cutral Co, Ezio Zani, concurren 300 niños y niñas, repartidos en turnos mañana y tarde. Se desempeñan 28 docentes, incluidos los maestros de áreas especiales y dos auxiliares de servicio.

"Fue terrible el momento, es evocar lo de Aguada San Roque y cuando me dicen que 'no pasó nada' me indigna. No voy a esperar a que pase lo mismo, que te minimicen el hecho y tratan de calmarme. Pero soy la directora y son la responsable de lo que pase acá", concluyó.

A media mañana ya estaba el personal de mantenimiento haciendo el relevamiento y se había comunicado la dirección de Nivel Primario, el área de Supervisión y el gremio docente ATEN.