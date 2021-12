Fertilización asistida: “Están vulnerando nuestro derecho a ser papás”

Cuando todo parece cuesta arriba y cada vez más inalcanzable, cuando la posibilidad de rendirse está a la vuelta de la esquina; es cuando la potencia del sueño y el deseo más profundo empujan a seguir adelante.

Ya hace varios años, Julieta y su pareja quieren formar una familia. Tras estudios médicos supieron que para lograrlo precisaban de un tratamiento de reproducción asistida ante una infertilidad irreversible.

Tras pasar por un tratamiento de fertilización y atravesar un duelo gestacional por la muerte de su primer bebé antes de nacer en 2019; hoy se encuentran solicitando por segunda vez un tratamiento a Ipross, pero solo encuentran trabas.

Es por eso que decidieron abrir otro frente de batalla e intimar a la obra social estatal a que cumpla con lo que por derecho les corresponde. Lo hicieron por nota elevada el 10 de diciembre ante la delegación de Cervantes, donde viven actualmente. A esta altura, para ellos no es una opción abandonar su anhelo, por lo que tanto han luchado.

Durante 2020 empezaron a hacerse estudios, a viajar y costear diversas consultas con profesionales para determinar las causas de la pérdida gestacional. Ahora sus médicos les dieron opciones para un próximo tratamiento que podría incrementar sus chances de ser padres. Por eso, en septiembre volvieron a Ipross, solicitando el reingreso al programa y el 100% de cobertura para un nuevo intento. Recopilaron todos los estudios e informes y los presentaron.

En octubre, Ipross les respondió que para seguir evaluando el ingreso al programa, tenían que contar con una nota en la que la obra social de su pareja se comprometiera a costear el 50% de tratamiento, según comentaron.

“Fuimos a la obra social de mi pareja, pero a la vez nos empezamos a asesorar con grupos de familias de fertilidad que nos dijeron que por ley la obra social que elegimos debía cubrirlo al 100%. Entonces nos dimos cuenta que era algo irreal”, relató Julieta en diálogo con RIO NEGRO.

Luego de eso presentaron más notas, pero no tuvieron respuesta. “Ellos (Ipross) quedaron a la espera de ese 50% de la otra obra social y no continúan con el pedido de ingreso al programa y la cobertura”, explicó. Ahora el trámite está trabado.

El antecedente es que la primera vez que entraron al programa de fertilización (en 2018) mediante resolución solo les cubrieron el 50% de los gastos en la clínica donde hicieron la práctica y el 100% del costo de la medicación, y ellos por desconocimiento, la aceptaron.

La sensación de manoseo es constante. ¿Cuántas parejas con este desgaste dejan de tener en cuenta su sueño?” Julieta, usuaria

“En ese momento no sabíamos nada que nos tenía que cubrir al 100% y lo aceptamos. Pagamos de nuestro bolsillo ese 50% y después lo gestionamos en la otra obra social”, comentó la usuaria de Ipross. Sin embargo, que les hayan otorgado la mitad llevó que tuvieran que desembolsar una importante cantidad de dinero para costearlo en aquel momento.

“Fueron varias idas y venidas por eso en esta ocasión queremos hacerlo y que se cumpla el derecho al 100%”, enfatizó la mujer.

Junto con la abogada que los asesora, plantearon que el pedido de la obra social es “infundado, dilatorio y completamente ilegal”, ya que tiene la obligación de brindar acceso integral al tratamiento sin cuestionamientos.

En la nota, expusieron todos los daños que esta situación acarrea, que no es solo la dilación de un derecho sino el trato “indigno” y un “claro menoscabo moral y psicológico”. Adelantaron que de no solucionarse el tema, recurrirán a Defensa al Consumidor o a la Superintendencia de Servicios de Salud.

Legislación

La pareja se ampara en la Ley 26.862 de “Reproducción Médicamente Asistida” y el Anexo I del Decreto reglamentario N° 956/13 que otorgan el derecho de hasta tres tratamientos con técnicas de alta complejidad por año, con el único requisito del transcurso de intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos.

Sobre la cobertura, la legislación dispone que tanto el sector público de salud como las obras sociales, entidades de medicina prepaga, entre otras, deben brindar cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas de “Reproducción médicamente asistida”.

Un camino lleno de obstáculos

El recorrido para concretar el deseo de maternidad y paternidad es muy largo. No solo hay que transitar los pasillos de la administración y la obra social, necesarios para iniciar el tratamiento; sino también el de la salud propiamente dicha, entendida como la práctica en si, sus resultados y la salud mental.

«Las parejas que queremos ser papás y no logramos hacerlo atravesamos muchas dificultades. Ipross es solo un momento de todos los obstáculos. Porque después nos tenemos que preparar para que quizás el tratamiento no funcione, muchas parejas pasan por muchos intentos para lograr tener un bebe y muchos no lo logran. Esto que es administrativo, tendría que fluir con mayor rapidez, pero en realidad es otra piedra más en el camino”, sentenció la mujer.

Para ellos fue clave el acompañamiento, la contención y las herramientas que adoptaron en los grupos y redes vinculadas al tema como la Asociación Concebir. En el colectivo, en sus pares, encontraron mucha fuerza y respuestas que hasta ahora no tenían.

La mayoría de las parejas que recurren a tratamientos de fertilización no llegan fácilmente a esa decisión y pasan muchos años en la búsqueda, topándose con todas las teorías de la infertilidad que circulan, la mayoría de ellas estigmatizantes y culpabilizadoras.

“Muchas parejas lo llevamos muy solos porque es un tema tabú. Tener determinada edad y ya te empiezan a preguntar para cuando vas a tener tus hijos, y te da vergüenza decir que necesitas ayuda”, concluyó Julieta.