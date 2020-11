Fin de las clases: cómo cerrar ciclos con creatividad

Laura Collavini

Cerrar ciclos no es simplemente una fecha en el calendario. Forman parte de procesos mentales, que implican emoción, instancias vividas que quedan atrás para dar apertura a algo nuevo.

Como psicopedagoga me gusta siempre ser concreta, para permitir que el pensamiento circule claramente y que le brindemos espacio para que la emoción se manifieste.



Ejemplifiquemos entonces… Cuando una heladera queda abierta pierde el frío. Cuando una puerta queda abierta al salir de casa puede ser peligroso y como mínimo ingresará tierra. Cuando un cajón queda abierto podemos lastimarnos porque no lo teníamos previsto. Podemos generar cientos de ejemplos en este sentido y nuestro hábito importante incorporado de “abrir y cerrar”. Cerrar es entonces saber que algo finalizó y se da paso a algo nuevo.

Si estos ejemplos tan sencillos ya son importantes, cuánto más puede ser cerrar el ciclo escolar. No me refiero a un año, me refiero a toda la vida escolar. Desde los 3 años en el ingreso al nivel inicial hasta finalizar, en quinto año o sexto en otros colegios se transcurrió toda la infancia y parte de la adolescencia. Se comenzó a jugar, a tener amigos, el ingreso a la vida de la lecto escritura, los números, los actos escolares, la responsabilidad de las tareas y los horarios…La escuela es el mundo de la niñez y un día llega a su punto final. Marca el paso de la dependencia a la independencia. Llega el momento de elegir nuevos caminos y decidir en forma personal. Parece importante darle un cierre ¿No?



Semejante importancia no es un “acto”, queda enmarcado en un proceso de cierre que lleva su tiempo. Parte es personal y parte es institucional. Para los procesos armamos rituales. Nuevamente podemos poner ejemplos en las festividades: Fin de año, Navidad, cumpleaños, celebraciones Patrias. Los rituales nos acompañan soplando las velitas en la torta, marcando un nuevo año y brindando para dar sello al comienzo de un nuevo año. Rituales que nos ordenan, nos abrazan y nos dan cierto respaldo.

Este año tan particular los chicos de sala de 5 se quedan sin los rituales de despedida a su amado jardín, lugar incomparable de juegos, los de séptimo no despedirán a su primaria con todo el universo de sensaciones y los chic@s de quinto, sin boliches, fiestas ni juntadas no saben si podrán recibir sus diplomas, viajes de egresados y cena de cierre.



Si algo caracterizó a esta pandemia es la posición que se tiene en relación a la niñez y adolescencia. Niños y adolescentes hiper acomodados y con poco margen incluso a la rebeldía.

Ante todo este planteo que suena cuasi deprimente hay una muy buena noticia… Siempre, ante la mayoría de las situaciones, podemos tener un ”plan b”. Siempre me gusta ejemplificar en mis charlas con padres preocupados por la educación de sus hijos, que hay que amigarse con los “No”, porque encierran posibilidades. (Esto, dejando aclarado que debemos organizar políticas educativas acordes a los niñ@s y adolescentes del 2020, no del 1950).

Los “NO” dejan en claro que esa acción no se puede hacer pero implica que otras…Si!

Me dicen que no puedo tocar un enchufe, pero eso deja implícito que podría tocar otras cosas. La creatividad se pone a prueba con un “No”, claro, siempre y cuando esté ofrecido con un cuidado real y amoroso, sino se convierte en perversidad.



Descubrir el cómo están dichos los “No” es la diferencia clara entre salud y enfermedad. Uno habilita, el otro reprime.

La creatividad es saludable, cerrar ciclos y abrirse a una nueva etapa. Los adolescentes demostraron en su gran mayoría ser muy responsables y amar a sus adultos con mucha fuerza. Es hora de que acompañemos a un merecido cierre, con alegría y orgullo.