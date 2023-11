Caminar entre bardas y nubes, los secretos de Paso Córdoba

Caminar, disfrutar y cuidar. El mundo es un lugar hermoso lleno de lugares bellos para disfrutar con responsabilidad para no alterar nuestro ambiente. En el valle hay paisajes geniales para recorrer caminando, uno de ellos, en nuestra zona de bardas. Es maravilloso caminar por sus senderos, sus elevaciones, las grietas que forman enormes cañadones por donde el agua muchas veces corre como sangre por las venas.

Ver las formas que por la erosión se fueron formando en las bardas es algo increíble y si a eso le sumamos verlas con nubes de fondo es algo mucho mas placentero. Es para pasar horas de recorrida, mirando lo que el tiempo dibujó en esos bloques de tierra roja y amarilla.

También es un buen lugar para ver nuestra vegetación que se llena de aves que te acompañan con su canto en el silencio del lugar… Todos los sentidos se abren para que el cuerpo y la mente ejerciten eso que muchas veces decimos, «cargar las pilas para seguir».

Por todo esto es que necesitamos que todos los que vamos y caminamos por lindos lugares tratemos de cuidarlos y no dañar para que como nosotros lo disfrutamos hoy, todos los que vienen después de nosotros también puedan disfrutarlos con la responsabilidad….

El Valle de la Luna Rojo, el Valle de la Luna Amarillo, la Bajada de las Vacas, La Bajada de los Caballos, los Balcones, la Subida de las Tres Cruces, la costa del río Negro, son lugares que se pueden conocer bastón y mochila en mano, o con la bici de MTB y el casco bien puesto.

Cómo llegar: tomar por la Ruta Nacional Nº 22 hasta la rotonda intersección con la Ruta Provincial Nº 6, hacia el sur, unos diez kilómetros hasta llegar al puente Paso Córdova. Al cruzarlo encontrarás la Oficina de informes en ANP Paso Córdoba que está abierta de lunes a domingo de 8 a 19 (0298)154646319 (solo llamadas). Es muy importante que te informes allí sobre los lugares que se pueden recorrer.

Algunas recomendaciones: No hacer fuego en lugares no habilitados. No dañar la vegetación del monte (le cuesta años crecer). No molestar a la gran cantidad de aves que habitan el área. Traer la basura que se genere. Respetar las indicaciones que los guardias del área hagan. Denunciar todo acto que cause efectos negativos en el terreno y sus visitantes: ruidos molestos, utilización de cualquier elemento que lance proyectiles en contra de la fauna, extracción de tierra, vegetación, etc.