Frigerio estuvo en Neuquén y habló sobre la crisis en Bolivia

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, en su visita a Neuquén, pidió ser "prudentes" al referirse a la crisis que atraviesa Bolivia y dijo que siempre hay que condenar “cualquier intromisión de un ciclo presidencial”.

“La intromisión de las Fuerzas armadas en los gobiernos hay que ser muy categóricos en condenarlo. Necesitamos también que hayan elecciones transparentes en todos los países, sobre todo en nuestro región”, apuntó el funcionario nacional esta mañana durante la inauguración de la Planta de Tratamiento de efluentes domiciliarios, impulsiones y redes en Senillosa.

Al ser consultado sobre si lo de Bolivia se trató o no de un golpe de estado, como opinan algunos sectores, fue categórico al señalar que “esa discusión semántica de ponerle un título a lo que está pasando no me parece productivo y no me parece que suma”.

“Lo que estamos en la función pública y en la política tenemos que condenar cualquier interrupción de un ciclo presidencial pero también hay que ser respetuosos. A veces opinar de lejos y sin toda la información no es prudente ni aconsejable”, expresó Frigerio.

El funcionario nacional marcó que se está en “en medio de un proceso y no sabemos cómo termina” y deseó que “termine en paz y que nuestro país hermano pueda solucionar este vacío de poder y esta dificultad por la que atraviesan sus instituciones”.

Insistió que “hay que ser prudentes y llevar más calma y tranquilidad, no más preocupaciones o enfrentamientos a lo que ya están dándose en Bolivia y en otros países de la región”.