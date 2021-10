Gaido presentó un presupuesto de casi 26.000 millones de pesos

El intendente Mariano Gaido presentó un presupuesto que alcanzó casi a los 26.000 millones de pesos, de los cuales 21.118 son los recursos corrientes previstos para el año; con una previsión superavitaria de 4.713 millones y más de 8.600 millones en obra pública. Junto con el ejercicio para el próximo año, presentó la tarifaria, que contiene un incremento promedio de 45% en las tasas retributivas.

La presentación pública se hizo hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes, en tanto ya ingresó al Concejo Deliberante -que se encuentra sesionando- y fue derivado a las comisones.

“El incremento es dispar, alrededor de un 45% porque depende del rubro, no sólo es un porcentaje sobre la tarifaria anterior, se trabaja por sectores y se incorporan nuevos”, dijo el secretario de Hacienda, Leonardo Carod en relación con la tarifaria.

Destacó que este ejercicio involucró más de 4.713 millones de superávit por la diferencia de los gastos corrientes y los ingresos previstos, que se destinarán a la obra pública.



“Es un presupuesto con cero endeudamiento”, dijo el jefe comunal. Gaido destacó el acompañamiento de la ciudadanía a la comuna, expresado en un 76% de cumpliento de pago en la ciudad. “Somos unos de los municipios del país con una administración eficiente, un presupuesto equilibrado que destina en partes iguales a personal, funcionamiento y obras, con superávit”, destacó.



Carod discriminó los números enviados al Deliberante en 8.114 millones de pesos en concepto de personal (31%), funcionamiento 8.170 (32%) y 8.600 (33%) en obras.

El titular de Hacienda destacó el incremento de más de 7.000 nuevos contribuyentes que antes no pagaban por no estar registrados. Ejemplificó que no se cobraban retributivos en más de 50 edificios, cada uno con unos 20 ó 30 departamentos, que figuraban en catastro como una sola nomenclatura.



Gaido destacó que la política de género en su gestión y la de medio ambiente, se volcó en el presupuesto también, con una previsión de más de 1.100 millones de pesos en el área específica, no sólo para los programas de protección integral y de prevención, sino de acceso igualitario a la vivienda o de la inclusión del cupo laboral trans, destacó.



Se agregó en la conferencia de prensa, un estimado de más de 4.000 millones de pesos para la perspectiva del “cambio climático”, destinado al funcionamiento de la planta de reciclado, uso de vehículos alternativos, obras de infraestructura como el recambio de luminarias y la digitalización de expedientes y trámites virtuales, para disminuir el uso de papel.



“Somos el único municipio del país y uno de los pocos en pandemia, que lograron superávit”, destacó Gaido.

Agregó que esto se logró porque cuando bajó la recaudación por los ingresos coparticipables de regalías, se buscó regularizar contribuyentes no aportantes y alternativas tendientes a lograr mayores recursos en tiempos de parate económico.



De los ingresos previstos para el año entrante, Carod discriminó un total e 21.118 millones de pesos, de los cuales un 33% corresponden a los propios y otro 48% proveniente de recursos coparticipables.



“Se rompió la baja en recursos que se presentó en los primeros meses de la pandemia, estams recuperando con dos temporadas que presentamos superávit”, sostuvo Carod.



Por su parte, el secretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Fernando Schpoliansky, destacó que el incremento se logró con una fuerte fiscalización, el cobro de deudas y la incorporación de nuevos contribuyentes.