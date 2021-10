Tres intendentes de Neuquén fueron víctimas de un intento de estafa con WhatsApp

En las últimas semanas se han reiterado en la región los intentos de estafas a través de "la usurpación de la identidad" en WhatsApp. Se conoció recientemente que tres intendentes de la provincia de Neuquén fueron víctimas de esta modalidad.

"No sé bien cómo lo hacen. Acceden a tu agenda de contactos y le escriben diciendo que has cambiado y que agenden el número nuevo. Y ahí empiezan con el intento de vender dólares. Por suerte los contactos de mi agenda que lo han recibido no han caído en este intento de estafa", contó Sandro Badilla, intendente de Villa Pehuenia-Moquehue.

En declaraciones a AM Cumbre mencionó que algo similar le ocurrió semanas atrás al intendente de Zapala, Carlos Koopmann y de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo.

"Durante la tarde estuvimos alertando esta situación, a los que son parte de la agenda de contactos para que rápidamente desestimen ese mensaje y bloqueen ese contacto", indicó en la entrevista radial.

Resaltó que entre sus contactos "por suerte no hubo gente que fue perjudicada".

Se conocieron casos de estafas en la provincia con esta modalidad en la que se ofrecen dólares usando la identidad de otra persona, y en la que se solicita que se envíe el dinero a un CBU.

Desde la Policía y Fiscalía resaltarlo que una de las formas principales de evitar el hackeo o clonación de WhatsApp es activando la "Verificación en dos pasos" que tiene la aplicación, entre las opciones de Configuración.