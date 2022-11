Ganador trasandino en el K42 de Villa La Angostura

El chileno Luis Valle Barrientos se quedó con la 19° edición del Salomon K42 en Villa La Angostura. Con un desempeño sólido y constante, llegó antes que nadie a la meta en la ciudad del interior neuquino firmando un tiempo de 3h41m16s.

Luego llegó su compatriota Nicolás Benavides, con 3h52m07s, en el segundo lugar. El podio fue completado por Ezequiel Pauluzak con 3h52m45s, quien también tuvo una buena actuación.

La mañana inició con la energía clásica que genera la previa de la largada. Los primeros movimientos para activar el cuerpo, definir con qué indumentaria correr y recibir los buenos deseos del público. Algunos concentraban en solitario y otros prefirieron agruparse para alimentar el compañerismo y alimentar el Espíritu K42. De a poco, el callejón de partida se fue cubriendo de camisetas azules. La ansiedad aumentaba a medida que avanzaba la cuenta regresiva en el reloj. Tras la masiva largada, la multitud viajó hacia los senderos de montaña. El público los despidió en el centro de la villa pero rápidamente se desparramó en el circuito. Los atletas valoraron la dureza y belleza del recorrido.

“Estoy emocionado, hace varios días que me sentía nervioso y ansioso. El circuito siempre es bueno y lo han ido cambiando un poco con los años. El ascenso al Bayo, la nieve, todo es muy mágico acá”, expresó Luis Valle Barrientos. “Me preparé muy bien para el ascenso, lo trabajé mucho y me sentí fuerte subiendo. Pensaba en poder estar peleando pero afortunadamente el entrenamiento me hizo estar adelante”, agregó el chileno.

“Todo corredor sabe lo que es el podio de la general del Salomon K42: es LA carrera, es el maratón de montaña por excelencia del país. No puedo creerlo, fui segundo casi toda la carrera pero Nico Benavides me conectó en cumbre. Somos muy parejos y sabía que iba a ser duro hasta lo último. Estoy muy contento”, señaló Ezequiel Pauluzak. “Estar en el podio es lo que todo corredor sueña alguna vez y se me cumplió. El Salomón K42 tiene una dificultad muy alta y me encanta”, agregó el tercer mejor atleta de hoy.

Por su parte, Nicolás Benavides expresó que la vivió “bastante contento en toda la ruta. Fui a un ritmo controlado y la disfruté. Busqué acercarme a Ezequiel y tuve que esforzarme en la última subida al cerro Bayo y en la bajada. Me encanta correr en este tipo de terrenos, muy lluvioso, muy húmedo, es como estar corriendo en mi casa.”

Los tres primeros en la premiación de la carrera realizada hoy.

En Damas, la ganadora fue Roxana Flores con un registro de 4h34m11s. La segunda fue Verónica Ramirez con 4h37m55s y la colombiana Diana Pulido ingresó en tercer lugar en 4h46m58.

La zapalina se impuso luego de una carrera muy pareja donde peleó con la roquense Luciana Urioste.

En los tramos de ascenso, Flores se alejó para encaminarse a la victoria y Ramirez ganó terreno para quedarse con el segundo puesto. También estuvo cerca de las líderes la ganadora de K42 Colombia, Diana Carolina Pulido Lugo.

“Contenta por haberme quedado con el primer puesto porque obviamente que quería ganar. Pero sabía que venía con carga, de muchas horas de avión y los primeros 10 kilómetros venían bastante lerdas, no querían reaccionar. Después me pude poner a ritmo y mantener hasta llegar arriba”, señaló Roxana Flores. “El cuerpo me limitó, pero en las sendas rápidas y descenso hice la diferencia”, analizó.

