Cómo hacer berenjenas rellenas: una receta súper rica, saludable y lista en pocos minutos
Se trata de una receta clásica, pero puedes adaptarla a tu gusto agregando más verduras, especias o cambiando el tipo de carne.
Cómo hacer berenjenas rellenas: receta paso a paso
Ingredientes para hacer una berenjena rellena
- 2 berenjenas grandes
- 500 gramos de carne picada (res, cerdo o mixta)
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 2 dientes de ajo
- 1 lata de tomate triturado
- 1 huevo
- Pan rallado
- Queso rallado (mozzarella, parmesano o el que prefieras)
- Orégano, sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva
Cómo preparar berenjenas rellenas
Prepara las berenjenas:
- Córtalas por la mitad a lo largo.
- Con una cuchara, retira la pulpa, dejando un borde de aproximadamente 1 cm.
- Salpimienta la parte interior y colócalas sobre papel absorbente para que suelten el amargor.
Cocina la carne:
- Pica finamente la cebolla, el pimiento y el ajo.
- En una sartén con aceite de oliva, sofríe las verduras hasta que estén blandas.
- Agrega la carne picada y cocina hasta que cambie de color.
- Incorpora el tomate triturado, el orégano, sal y pimienta al gusto. Cocina a fuego lento durante unos 15 minutos.
Rellena las berenjenas:
- Mezcla la carne cocinada con la pulpa de berenjena picada y un huevo batido.
- Rellena las berenjenas con esta mezcla.
- Espolvorea con queso rallado y pan rallado.
Hornea:
- Coloca las berenjenas en una fuente para horno.
- Hornea a 180°C durante unos 30 minutos, o hasta que el queso esté dorado y las berenjenas estén tiernas.
Consejos que te servirán a la hora de hacer las berenjenas rellenas
- Para evitar que la berenjena absorba mucho aceite al freírla, puedes salarla y dejarla reposar durante unos 20 minutos antes de cocinarla. Luego, enjuágala y sécala bien.
- Puedes variar el relleno agregando otras verduras como zanahoria, calabacín o espinacas.
- Para una versión más ligera, puedes cocinar las berenjenas al horno en lugar de freírlas.
- Acompaña las berenjenas rellenas con una ensalada fresca o patatas asadas.
