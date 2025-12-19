SUSCRIBITE
Cómo hacer berenjenas rellenas: una receta súper rica, saludable y lista en pocos minutos

Se trata de una receta clásica, pero puedes adaptarla a tu gusto agregando más verduras, especias o cambiando el tipo de carne. 

Berenjenas rellenas.

Cómo hacer berenjenas rellenas: receta paso a paso

Ingredientes para hacer una berenjena rellena 

  • 2 berenjenas grandes 
  • 500 gramos de carne picada (res, cerdo o mixta) 
  • 1 cebolla 
  • 1 pimiento rojo 
  • 2 dientes de ajo 
  • 1 lata de tomate triturado 
  • 1 huevo 
  • Pan rallado 
  • Queso rallado (mozzarella, parmesano o el que prefieras) 
  • Orégano, sal y pimienta al gusto 
  • Aceite de oliva 

Cómo preparar berenjenas rellenas 

Prepara las berenjenas: 

  • Córtalas por la mitad a lo largo. 
  • Con una cuchara, retira la pulpa, dejando un borde de aproximadamente 1 cm. 
  • Salpimienta la parte interior y colócalas sobre papel absorbente para que suelten el amargor. 

Cocina la carne: 

  • Pica finamente la cebolla, el pimiento y el ajo. 
  • En una sartén con aceite de oliva, sofríe las verduras hasta que estén blandas. 
  • Agrega la carne picada y cocina hasta que cambie de color. 
  • Incorpora el tomate triturado, el orégano, sal y pimienta al gusto. Cocina a fuego lento durante unos 15 minutos. 

Rellena las berenjenas: 

  • Mezcla la carne cocinada con la pulpa de berenjena picada y un huevo batido. 
  • Rellena las berenjenas con esta mezcla. 
  • Espolvorea con queso rallado y pan rallado. 

Hornea: 

  • Coloca las berenjenas en una fuente para horno. 
  • Hornea a 180°C durante unos 30 minutos, o hasta que el queso esté dorado y las berenjenas estén tiernas. 

Consejos que te servirán a la hora de hacer las berenjenas rellenas

  • Para evitar que la berenjena absorba mucho aceite al freírla, puedes salarla y dejarla reposar durante unos 20 minutos antes de cocinarla. Luego, enjuágala y sécala bien. 
  • Puedes variar el relleno agregando otras verduras como zanahoria, calabacín o espinacas. 
  • Para una versión más ligera, puedes cocinar las berenjenas al horno en lugar de freírlas. 
  • Acompaña las berenjenas rellenas con una ensalada fresca o patatas asadas. 

La berenjena con carne es una combinación deliciosa y versátil. Aquí va una receta clásica, pero puedes adaptarla a tu gusto agregando más verduras, especias o cambiando el tipo de carne. 

