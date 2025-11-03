Pastel japonés sin lactosa y sin TACC: una versión ligera y esponjosa del clásico cheesecake
Ideal para celíacos e intolerantes a la lactosa, este pastel japonés conserva su textura suave y aireada sin perder el sabor original.
Lista de Ingredientes
queso crema sin lactosa: 300 gramos
huevos: 6
mantequilla sin lactosa: 50 gramos
leche sin lactosa: 100 ml
harina de arroz: 60 gramos
maicena: 30 gramos
azucar: 150 gramos
escencia de vainilla: 1 cucharadita
azúcar glas: para decorar
frutos rojos: para decorar
Suave como una nube y con ese inconfundible balance entre dulzura y ligereza, el pastel japonés se ha convertido en una de las versiones más delicadas del cheesecake tradicional.
En esta receta, te contamos cómo prepararlo sin lactosa y sin gluten, ideal para quienes buscan una opción más liviana o tienen intolerancias alimentarias. Con pocos ingredientes y una cocción al baño maría, se logra una textura esponjosa que se deshace en la boca. Perfecto para acompañar con frutos rojos y disfrutar en cualquier momento del día.
Preparación paso a paso
Preparar el horno y el molde
- Precalentar el horno a 160 °C (calor arriba y abajo).
- Engrasar un molde de 20 cm y forrar el exterior con papel de aluminio para protegerlo del agua del baño maría.
Separar las claras de las yemas.
Derretir la base cremosa
- En una olla a fuego bajo, calentar el queso crema junto con la mantequilla y la leche.
- Remover hasta que la mezcla sea homogénea y sin grumos.
Integrar las harinas y las yemas
- Retirar del fuego y agregar la harina de arroz y la maicena previamente tamizadas.
- Incorporar las yemas y batir enérgicamente con varillas hasta lograr una textura uniforme.
Montar las claras
- Batir las claras con el cremor tártaro.
- Cuando empiecen a blanquear, añadir el azúcar poco a poco hasta obtener un merengue brillante y firme.
- Incorporar la vainilla.
Unir ambas mezclas
- Añadir el merengue a la preparación de yemas con movimientos envolventes, usando una espátula para conservar el aire.
Cocinar a baño maría
- Verter la mezcla en el molde.
- Colocar el molde dentro de una bandeja más grande y llenar con agua caliente hasta cubrir la mitad de sus paredes.
- Hornear entre 40 y 50 minutos, hasta que el pastel esté cuajado.
Enfriar y reposar
- Retirar del baño maría y dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Luego, refrigerar con el molde al menos 4 horas.
Decorar y servir
- Desmoldar con cuidado.
- Espolvorear con azúcar glas y decorar con frutos rojos frescos.
