Pastel japonés sin lactosa y sin TACC: una versión ligera y esponjosa del clásico cheesecake

Lista de Ingredientes queso crema sin lactosa: 300 gramos huevos: 6 mantequilla sin lactosa: 50 gramos leche sin lactosa: 100 ml harina de arroz: 60 gramos maicena: 30 gramos azucar: 150 gramos escencia de vainilla: 1 cucharadita azúcar glas: para decorar frutos rojos: para decorar

Suave como una nube y con ese inconfundible balance entre dulzura y ligereza, el pastel japonés se ha convertido en una de las versiones más delicadas del cheesecake tradicional.

En esta receta, te contamos cómo prepararlo sin lactosa y sin gluten, ideal para quienes buscan una opción más liviana o tienen intolerancias alimentarias. Con pocos ingredientes y una cocción al baño maría, se logra una textura esponjosa que se deshace en la boca. Perfecto para acompañar con frutos rojos y disfrutar en cualquier momento del día.

Preparación paso a paso

Preparar el horno y el molde

Precalentar el horno a 160 °C (calor arriba y abajo).

Engrasar un molde de 20 cm y forrar el exterior con papel de aluminio para protegerlo del agua del baño maría.

Separar las claras de las yemas.

Derretir la base cremosa

En una olla a fuego bajo, calentar el queso crema junto con la mantequilla y la leche.

Remover hasta que la mezcla sea homogénea y sin grumos.

Integrar las harinas y las yemas

Retirar del fuego y agregar la harina de arroz y la maicena previamente tamizadas.

Incorporar las yemas y batir enérgicamente con varillas hasta lograr una textura uniforme.

Montar las claras

Batir las claras con el cremor tártaro.

Cuando empiecen a blanquear, añadir el azúcar poco a poco hasta obtener un merengue brillante y firme.

Incorporar la vainilla.

Unir ambas mezclas

Añadir el merengue a la preparación de yemas con movimientos envolventes, usando una espátula para conservar el aire.

Cocinar a baño maría

Verter la mezcla en el molde.

Colocar el molde dentro de una bandeja más grande y llenar con agua caliente hasta cubrir la mitad de sus paredes.

Hornear entre 40 y 50 minutos, hasta que el pastel esté cuajado.

Enfriar y reposar

Retirar del baño maría y dejar enfriar a temperatura ambiente.

Luego, refrigerar con el molde al menos 4 horas.

Decorar y servir

Desmoldar con cuidado.

Espolvorear con azúcar glas y decorar con frutos rojos frescos.

Imagen generada con IA.