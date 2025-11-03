SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

Pastel japonés sin lactosa y sin TACC: una versión ligera y esponjosa del clásico cheesecake

Ideal para celíacos e intolerantes a la lactosa, este pastel japonés conserva su textura suave y aireada sin perder el sabor original.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

queso crema sin lactosa: 300 gramos

huevos: 6

mantequilla sin lactosa: 50 gramos

leche sin lactosa: 100 ml

harina de arroz: 60 gramos

maicena: 30 gramos

azucar: 150 gramos

escencia de vainilla: 1 cucharadita

azúcar glas: para decorar

frutos rojos: para decorar

Suave como una nube y con ese inconfundible balance entre dulzura y ligereza, el pastel japonés se ha convertido en una de las versiones más delicadas del cheesecake tradicional.

En esta receta, te contamos cómo prepararlo sin lactosa y sin gluten, ideal para quienes buscan una opción más liviana o tienen intolerancias alimentarias. Con pocos ingredientes y una cocción al baño maría, se logra una textura esponjosa que se deshace en la boca. Perfecto para acompañar con frutos rojos y disfrutar en cualquier momento del día.

Preparación paso a paso

Preparar el horno y el molde

  • Precalentar el horno a 160 °C (calor arriba y abajo).
  • Engrasar un molde de 20 cm y forrar el exterior con papel de aluminio para protegerlo del agua del baño maría.

Separar las claras de las yemas.

Derretir la base cremosa

  • En una olla a fuego bajo, calentar el queso crema junto con la mantequilla y la leche.
  • Remover hasta que la mezcla sea homogénea y sin grumos.

Integrar las harinas y las yemas

  • Retirar del fuego y agregar la harina de arroz y la maicena previamente tamizadas.
  • Incorporar las yemas y batir enérgicamente con varillas hasta lograr una textura uniforme.

Montar las claras

  • Batir las claras con el cremor tártaro.
  • Cuando empiecen a blanquear, añadir el azúcar poco a poco hasta obtener un merengue brillante y firme.
  • Incorporar la vainilla.

Unir ambas mezclas

  • Añadir el merengue a la preparación de yemas con movimientos envolventes, usando una espátula para conservar el aire.

Cocinar a baño maría

  • Verter la mezcla en el molde.
  • Colocar el molde dentro de una bandeja más grande y llenar con agua caliente hasta cubrir la mitad de sus paredes.
  • Hornear entre 40 y 50 minutos, hasta que el pastel esté cuajado.

Enfriar y reposar

  • Retirar del baño maría y dejar enfriar a temperatura ambiente.
  • Luego, refrigerar con el molde al menos 4 horas.

Decorar y servir

  • Desmoldar con cuidado.
  • Espolvorear con azúcar glas y decorar con frutos rojos frescos.

Imagen generada con IA.


