¡Transporte gratis al Festival Yo Como! Salidas desde Neuquén, Cipolletti y Roca para disfrutar del evento gastronómico del año
Habrá traslados gratuitos desde Neuquén, Cipolletti y Roca para asistir al evento organizado por Diario RÍO NEGRO, que se realizará este fin de semana en la Bodega Humberto Canale de General Roca. Cómo viajar, qué horarios tiene el servicio y cómo conseguir tus entradas con un 2x1.
El esperado Festival Yo Como 2025 se realizará este sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la Bodega Humberto Canale de General Roca, y este año ofrecerá un beneficio especial para todos los asistentes: traslados gratuitos desde Neuquén, Cipolletti y Roca, con ida y vuelta durante todo el día. No hace falta inscripción previa, solo estar en el punto de encuentro al momento de la partida del minibus.
Transporte gratuito: cómo funciona
El servicio de transporte será gratuito será prestado por la empresa Dos Campanas, con cupos limitados según disponibilidad de los minibuses, y funcionará durante las dos jornadas del festival.
Los traslados conectarán las tres ciudades principales del Alto Valle con la bodega anfitriona, ubicada en Chacra 186, en las afueras de Roca.
No es necesario registrarse: solo hay que acercarse al punto de salida unos minutos antes del horario previsto.
Desde Neuquén y Cipolletti, el viaje dura un poco más de una hora, mientras que desde Roca el trayecto es de unos 30 minutos.
Puntos de encuentro y horarios
Neuquén
Lugar: Agencia Diario RÍO NEGRO, Ministro González y Córdoba
Tiempo estimado de viaje: +1h
Salidas (ida), desde Neuquén: 11:00, 12:15, 14:00, 15:15, 18:30, 19:45, 21:30, 22:45
Regresos (vuelta), desde la bodega: 13:45, 15:30, 16:45, 17:00, 18:15, 20:00, 21:15, 23:00, 00:15
Cipolletti
Lugar: Tres Arroyos 365
Tiempo estimado de viaje: +1h
Tolerancia: 10 minutos de espera
Salidas (ida): 11:25, 12:40, 14:25, 15:40, 18:55, 20:10, 21:55, 23:10
Regresos (vuelta): 13:45, 15:30, 16:45, 17:00, 18:15, 20:00, 21:15, 23:00, 00:15
General Roca
Lugar: Redacción central Diario RÍO NEGRO, 9 de Julio 733
Tiempo estimado de viaje: 30 minutos
Salidas (ida): 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00
Regresos (vuelta): 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30
Cómo conseguir las entradas
Las entradas para el Festival Yo Como 2025 se adquieren exclusivamente a través de miticket.rionegro.com.ar.
Los suscriptores de Club Río Negro cuentan con un beneficio especial del 2×1, que se aplica directamente al momento del pago. ¿Todavía no sos CLUB? Suscribite acá, recibí el diario en tu casa y disfrutá de descuentos en más de 500 comercios asociados.
Una experiencia imperdible
El Festival Yo Como combina lo mejor de la gastronomía patagónica, los vinos regionales, la música en vivo y un mercado con productores locales.
Durante el fin de semana se presentarán chefs como Ximena Sáenz y Paco Almeida, con clases magistrales abiertas al público, además de degustaciones, fuegos en vivo y charlas sobre cocina y territorio.
El sábado cerrará con el show de Loli, mientras que el domingo será el turno de Rock FCP, banda encargada de despedir el evento con un gran recital al aire libre.
Datos útiles
Cuándo: sábado 6 y domingo 7 de diciembre
Dónde: Bodega Humberto Canale, Chacra 186, General Roca
Entradas: miticket.rionegro.com.ar
Beneficio: 2×1 para socios de Club Río Negro
Traslados gratuitos: desde Neuquén, Cipolletti y Roca (sin inscripción previa)
Organiza: Diario RÍO NEGRO
Invita: Bodega Humberto Canale
Main Sponsor: Gobierno de la Provincia del Neuquén
Acompañan: Gobierno de la Provincia de Río Negro, Banco ICBC, Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, Instalaciones Comerciales, Callieri, Grym, Municipalidad de Cutral Co, Catedral Alta Patagonia, Casablanca Restaurante, Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, Pollolín, Nippon Car, Rocagua, Aspa, Sancor Seguros, Club RÍO NEGRO y RÍO NEGRO Radio.
