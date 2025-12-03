¡Transporte gratis al Festival Yo Como! Salidas desde Neuquén, Cipolletti y Roca para disfrutar del evento gastronómico del año

Los suscriptores de Club Río Negro cuentan con un beneficio especial del 2×1, que se aplica directamente al momento del pago.-

El esperado Festival Yo Como 2025 se realizará este sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la Bodega Humberto Canale de General Roca, y este año ofrecerá un beneficio especial para todos los asistentes: traslados gratuitos desde Neuquén, Cipolletti y Roca, con ida y vuelta durante todo el día. No hace falta inscripción previa, solo estar en el punto de encuentro al momento de la partida del minibus.

Transporte gratuito: cómo funciona

El servicio de transporte será gratuito será prestado por la empresa Dos Campanas, con cupos limitados según disponibilidad de los minibuses, y funcionará durante las dos jornadas del festival.

Los traslados conectarán las tres ciudades principales del Alto Valle con la bodega anfitriona, ubicada en Chacra 186, en las afueras de Roca.

No es necesario registrarse: solo hay que acercarse al punto de salida unos minutos antes del horario previsto.

Desde Neuquén y Cipolletti, el viaje dura un poco más de una hora, mientras que desde Roca el trayecto es de unos 30 minutos.

Puntos de encuentro y horarios

Neuquén

Lugar: Agencia Diario RÍO NEGRO, Ministro González y Córdoba

Tiempo estimado de viaje: +1h

Salidas (ida), desde Neuquén: 11:00, 12:15, 14:00, 15:15, 18:30, 19:45, 21:30, 22:45

Regresos (vuelta), desde la bodega: 13:45, 15:30, 16:45, 17:00, 18:15, 20:00, 21:15, 23:00, 00:15

Cipolletti

Lugar: Tres Arroyos 365

Tiempo estimado de viaje: +1h

Tolerancia: 10 minutos de espera

Salidas (ida): 11:25, 12:40, 14:25, 15:40, 18:55, 20:10, 21:55, 23:10

Regresos (vuelta): 13:45, 15:30, 16:45, 17:00, 18:15, 20:00, 21:15, 23:00, 00:15

General Roca

Lugar: Redacción central Diario RÍO NEGRO, 9 de Julio 733

Tiempo estimado de viaje: 30 minutos

Salidas (ida): 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00

Regresos (vuelta): 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para el Festival Yo Como 2025 se adquieren exclusivamente a través de miticket.rionegro.com.ar.

Los suscriptores de Club Río Negro cuentan con un beneficio especial del 2×1, que se aplica directamente al momento del pago. ¿Todavía no sos CLUB? Suscribite acá, recibí el diario en tu casa y disfrutá de descuentos en más de 500 comercios asociados.

Una experiencia imperdible

El Festival Yo Como combina lo mejor de la gastronomía patagónica, los vinos regionales, la música en vivo y un mercado con productores locales.

Durante el fin de semana se presentarán chefs como Ximena Sáenz y Paco Almeida, con clases magistrales abiertas al público, además de degustaciones, fuegos en vivo y charlas sobre cocina y territorio.

El sábado cerrará con el show de Loli, mientras que el domingo será el turno de Rock FCP, banda encargada de despedir el evento con un gran recital al aire libre.

Datos útiles

Cuándo: sábado 6 y domingo 7 de diciembre

Dónde: Bodega Humberto Canale, Chacra 186, General Roca

Entradas: miticket.rionegro.com.ar

Beneficio: 2×1 para socios de Club Río Negro

Traslados gratuitos: desde Neuquén, Cipolletti y Roca (sin inscripción previa)

Organiza: Diario RÍO NEGRO

Invita: Bodega Humberto Canale

Main Sponsor: Gobierno de la Provincia del Neuquén

Acompañan: Gobierno de la Provincia de Río Negro, Banco ICBC, Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, Instalaciones Comerciales, Callieri, Grym, Municipalidad de Cutral Co, Catedral Alta Patagonia, Casablanca Restaurante, Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, Pollolín, Nippon Car, Rocagua, Aspa, Sancor Seguros, Club RÍO NEGRO y RÍO NEGRO Radio.