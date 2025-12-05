Festival Yo Como 2025 en Roca: qué propuestas traerá el espacio «Punto Río Negro»

Durante el fin de semana, la provincia de Río Negro marcará presencia en el Festival Yo Como 2025 que se realizará en Bodega Humberto Canale. Se trata de una propuesta integral para dar a conocer la diversidad y calidad de su producción agroalimentaria, tecnológica y educativa. «La idea es promover la identidad rionegrina y fortalecer los lazos entre productores, cocineros, comercios y consumidores en uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Patagonia», indicaron desde el Gobierno provincial.

El Mercado Punto Río Negro reunirá a más de 15 productores de distintas regiones, que ofrecerán alimentos elaborados con identidad territorial. Desde dulces, aceites, miel y frutos secos, hasta bebidas, especias y productos gourmet, el espacio buscará acercar al público los sabores y tradiciones que distinguen a la provincia.

Este año, la experiencia es un reloj de sabores.-

La propuesta será acompañada por una destacada representación gastronómica, con el chef Juan Izaguirre (Bariloche) como embajador y la participación de María José Marini (Viedma), Aníbal Ramírez (Bariloche), Simón Lochbaum (Cipolletti), Cinthia Zetone (General Roca) y el bartender Hernán Di Giacomo (General Roca). Juntos, mostrarán cómo los ingredientes locales se transforman en recetas innovadoras sin perder su raíz patagónica.

Tecnología e innovación con sello rionegrino

Entre las novedades de este año se destaca una experiencia de Realidad Virtual Inmersiva que permitirá recorrer, de manera dinámica, las principales cadenas productivas de la provincia. Quienes se acerquen entre las 13 y las 18 horas podrán conocer desde adentro los procesos de la apicultura, acuicultura, ganadería ovina, fruticultura, lúpulo y pesca, con imágenes 360° que muestran el trabajo y la innovación detrás de cada sector.

Foto gentileza.-

El festival también contará con un espacio educativo especialmente diseñado para niñas y niños de 5 a 12 años, donde podrán descubrir el mundo productivo rionegrino a través del juego. Punto Río Negro Infancias ofrecerá propuestas sensoriales, talleres creativos y actividades artísticas que vinculan la producción local con la imaginación y la experiencia lúdica. Este sector funcionará todos los días de 13 a 18 horas.

Información útil para disfrutar del Festival Yo Como 2025