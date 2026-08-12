Guiso de fideos anti frío: fácil, rico y muy rendidor
Una receta que salva cualquier comida un día fresco. Con ingredientes simples y en pocos minutos. La propuesta es de @matycocinaok.
Guiso de fideos anti frío: fácil, rico y muy rendidor
Una receta que salva cualquier comida un día fresco. Con ingredientes simples y en pocos minutos. La propuesta es de @matycocinaok.
Lista de Ingredientes
carne (el corte que gustes): ½ kg
ajo: 2 dientes
cebolla grande: 1
morrón rojo: ½ unidad
zanahoria: ½ unidad
papa: 1
puré de tomate: 200 cc
caldo de verduras: 1
extracto de tomate: 1 cda.
arvejas: 100 gr
sal y pimienta: a gusto
condimentos varios: a gusto
fideos guiseros: 300 gr
Preparación
En una olla, con un poquito de aceite, comenzamos a sellar la carne, previamente, cortada en cubos pequeños. Cuando la carne está dorada agregamos los ajos, la cebolla junto con la zanahoria y el morrón cortados en brunoise. Salpimentamos e incorporamos medio vasito de vino tinto.
Esperamos a que se evapore el alcohol y continuamos agregando condimentos: hojas de laurel, orégano, pimentón, puré de tomate, el caldo ce verduras, el extracto y mezclamos. Agua caliente hasta tapar los ingredientes. Tapar la olla y a fuego mínimo cocinar unos 20 minutos.
Destapar, pasado ese tiempo, y agregar la papa cortada en cubitos. Volvemos a tapar hasta la que la papa se cocine. Luego incorporamos los fideos guiseros, un poco más de agua caliente y las arvejas. Cocinar hasta que estén a punto los fideos.
Comentarios