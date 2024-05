Marcelo Román: «Allen tiene un municipio saneado gracias al ajuste de gastos»

Allen está de cumpleaños y combina festejos patrios con números artísticos para la comunidad. Esta localidad rionegrina celebra su 114° aniversario con muchas expectativas en lo social y económico. Con proyectos en carpeta y otros en marcha, la nueva gestión renueva el compromiso con los vecinos. Este año son varios los anuncios, además de disfrutar del desfile y más tarde la presentación de espectáculos para chicos y grandes.

“Nuestra asunción fue muy particular. No hubo transición prácticamente. El día que tomamos posesión como nueva gestión, la intendente saliente no estaba. Pero pese a la trabas que tuvimos que sortear desde el principio, logramos acomodar el déficit de 180 millones de pesos que había de duda entre otras tareas urgentes”, dijo Marcelo Román, jefe comunal.

Se terminó de levantar el paredón del cementerio, una de las obras locales pendientes.



“Nos encontramos con un parque automotor destruido, casi sin herramientas y poco margen de maniobrabilidad. No había presupuesto para nada. Pese a todo, ajustamos gastos lo máximo posible y hasta pudimos llevar a cabo la Fiesta Nacional de la Pera. Esto fue gracias al trabajo y esfuerzo del equipo de Gobierno que me acompaña”, recordó Román.

Primera vez, después de 24 años, el evento se hizo frente al municipio. “Tocamos puertas, hablamos con empresarios, comercios locales, tuvimos mucho acompañamiento de vecinos. Todo se programó desde antes, pero desde afuera. Se organizó casi en un mes, ajustado. Le dimos valor a los artistas locales y regionales”, dijo.

Este año la Fiesta Nacional de la Pera se hizo frente al municipio y con mucho esfuerzo.



“Hoy no tenemos deuda. Tenemos un municipio saneado. Hemos tenido 2 paritarias que pudimos superar con el buen diálogo. Nos ajustamos y hace unos días, entre lo que empezamos a hacer, terminamos el paredón del cementerio que hacía más de 1 año estaba derrumbado”, explicó el intendente. “Se decidió y lo encaramos. Recurrimos a las empresas locales y aprovechamos el recurso humano que tenemos para concretar la obra. Tratamos de optimizar recursos y no despilfarrar. Hay que mantener el equilibrio, eso tratamos de hacer”.

Después del segundo semestre habrá algunos anuncios con respecto a la obra pública, anticipó el mandatario municipal. “Presentamos tres balances, de los últimos 3 años. Dos de la gestión anterior y uno nuestro que fue presentado en abril. Al estar al día nos va a permitir acceder a un crédito y conseguir todo lo que sea beneficioso para el municipio”.

Hubo renovación de luminarias en diferentes plazas.



“En cuanto a obras tenemos 2 pendientes que estamos gestionando, a nivel provincial. Una es la obra de gas para el barrio 11 de noviembre, que ya está presupuestada y según el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, saldría para el 2 semestre. Y la del barrio Malvinas, que había sido abandonada, está siendo costeada con fondos nacionales. Este avance beneficiaría a unas 650 familias entre los barrios Vidriera e Islas Malvinas”, comentó esperanzado.

Más comercios y una pista de atletismo



En cuanto a lo económico y comercial han logrado abrir 70 comercios nuevos de diferentes rubros en poco tiempo. “Apostamos a la optimización de servicios, pero priorizando la relación cara a cara con la gente. Entendemos que está difícil, pero sabemos que debemos dar una oportunidad a los nuevos emprendedores. De alguna manera, somos laxos en cuanto a requisitos y acompañamos en el proceso. Además en el Parque Industrial nuevo, donde hay dos empresas por ahora, está terminado el anteproyecto para la implementación de un parque fotovoltaico. Es energía limpia que atraerá la atención y el enganche para la ubicación de otras empresas en la ciudad”, agregó.

“Tenemos un proyecto ambicioso que está frente al parque Integración y detrás del escenario del anfiteatro: una pista de atletismo, con canchas de voley, fútbol, todo hecho con colaboración de la comunidad. En estos pocos meses de gestión hemos optimizamos servicios como cambiar luminarias en espacios públicos como plaza San Martín, se han colocado bancos, limpiado los accesos a la localidad. También ponemos énfasis a la tarea social y hace unos días arrancamos con charlas de Educación Vial en las escuelas junto con la dirección de Tránsito”, afirmó Román.

Las escuelas deportivas suman disciplinas para que más chicos se sumen.



“Trasladamos las oficinas de Medio Ambiente al viejo hospital. Armamos un vivero y arrancamos con un invernadero. La idea es refaccionar el lugar para descentralizar el municipio. Además estamos en tratativas para contar con los servicios de Anses en la localidad”, concluyó el jefe comunal.

Celebración, desfile, música y sorteo



Durante el día de hoy la fiesta se engalana con los actos protocolares en la plazoleta Patricio Piñeiro Sorondo a las 14. Luego la oportunidad será de las distintas instituciones de la ciudad ya que tendrán su lugar en el desfile. Vale recordar que al aniversario local se suman los festejos patrios. Y la diversión arranca a las 17.30 con la presentación para los más chicos (y grandes también) de Piñón Fijo. Él dará inicio a la variada grilla de espectáculos.

Más tarde será el turno y presentación de Fundación Cultural Patagonia, también se harán presentes Sureños, el Ballet Folclórico Alma y Pasión, Juli Aranda, La Klass Band y el cierre estelar será a todo ritmo con la Banda XXI a las 22. La jornada de celebración finalizará con un sorteo millonario que beneficiará a una institución local.