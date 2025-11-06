Cuánto cuesta una cena para dos personas en el restaurante de Donato de Santis 

Cucina Paradiso, el reconocido restaurante del popular chef Donato de Santis, se convirtió en una parada obligatoria en la escena gastronómica porteña. Este local ganó mucha fama en los últimos meses por ofrecer una gastronomía italiana auténtica, con una amplia variedad de platos elaborados con recetas tradicionales. Pero, ¿cuánto hay que gastar para disfrutar de una cena completa en noviembre de 2025?

El costo de un menú completo para dos personas en Cucina Paradiso es de $41.400. Es importante destacar que este valor cubre una propuesta específica que incluye tres pasos principales para garantizar una experiencia completa.

Así es el menú completo en el restaurante de Donato de Santis

El recorrido gastronómico, según la propuesta, comienza con el primer plato: unas deliciosas pastas de orecchiette. El costo individual de este plato es de $ 24.000 por persona.

Luego, el menú sugerido continúa con un segundo paso, la focaccia Paradiso, que tiene un precio de $ 5.200 por persona. Para cerrar la noche con algo dulce, la alternativa es el clásico postre italiano: el tiramisú, cuyo precio se fija en $ 12.200.

El total de $ 41.400 corresponde al menú base, y a esta alternativa habría que incluirle los costos de la bebida y de una infusión a elección.

Si bien este menú propuesto da una idea clara del gasto, en el local gastronómico existe una gran variedad de productos y texturas que se pueden elegir por fuera de esta propuesta específica.

Mientras tanto, su creador, Donato de Santis, quien también es jurado de MasterChef, generó furor al revelar su cambio de rumbo profesional.

Recientemente, el chef sorprendió a sus seguidores al contar que decidió iniciar una nueva etapa profesional y espiritual trabajando de incógnito en un restaurante europeo con tres estrellas Michelin, alejado por un tiempo de las cámaras y la comodidad de su propia cocina, hasta que volvió al reality de Telefe.

Cómo hacer lemoncello casero con la receta de Donato de Santis: paso a paso

La historia sobre el nacimiento del lemoncello es una gran incógnita. Muchas versiones aseguran que se tomaba y disfrutaba desde tiempos inmemorables, pero que no tenía el nombre como se lo conoce hoy en día. Con una preparación única y un procedimiento particular, el reconocido chef italiano Donato de Santis entregó las mejores indicaciones para hacerlo fácil desde casa con un toque secreto que lo hace diferente.

Una de las leyendas más certeras, cuenta que Maria Antonia Farace, en su casa de la Isola Azzurra, cultivaba una inmensa cantidad de limones y naranjas en su jardín, en los primeros años del siglo XX. Al término de la guerra, su nieto abrió un bar que tuvo como principal aperitivo un licor de limón con la receta única de su abuela. Aunque en contraparte, muchos historiadores destacan que el lemoncello era consumido por los pescadores y los agricultores para combatir el frío durante el siglo XI.

Dentro de tantos cuentos, leyendas e historias, lo único cierto es que se trata de un licor típico de Italia, especialmente de la región de Campania –sur del país- con limones cultivados en la Costa Amalfitana, en la Costa de Salerno. Por lo que, para conocer su paso a paso, no hay nada mejor que un chef italiano y reconocido mundialmente, que entregue la receta casera más fácil de todas para poder hacerla sin complejidades.

A través de su cuenta de Facebook, Donato de Santis dio a conocer la receta del lemoncello casero que necesitará de tan solo cuatro ingredientes, pero habrá que prepararlo con mucha tranquilidad, paciencia y de espera. Esto se debe a que el licor se caracteriza por su intenso sabor a limón y la maceración de las cáscaras en alcohol, jarabe de azúcar y agua, no es nada sencilla y necesita de un proceso largo que podría tardar hasta un mes.

Ingredientes y preparación paso a paso del lemoncello casero

Alcohol de cereal 1lt.

Limones 1kg

Agua 1½ lt.

Azúcar ½ kg

En primera medida, se deberán cepillar los limones de a uno, pelarlos y retirar la parte blanca de las cáscaras para luego introducirlas dentro de un frasco de vidrio junto con el alcohol. Allí, habrá que cerrarlo bien para que se macere y dejarlo en un lugar freso durante una semana a un mes. Pasado ese tiempo, filtrar el alcohol a través de un lienzo.

Mientras habrá que preparar el almíbar. Dentro de una cacerola colocar el agua y el azúcar que se debe hervir durante cinco minutos. Cumplido el tiempo, dejar enfriar y pasar el almíbar a través de un filtro que deberá ser mezclado con el alcohol macerado en el paso anterior. Conservar en botellas tapadas para disfrutar después de las comidas y con los invitados.

La importancia del alcohol de cereal

Más allá de los limones y el almíbar, la maceración del alcohol cumple un rol fundamental en el lemoncello. Tan importante es su presencia que lo transforma en un ingrediente esencial para todos los licores caseros y artesanales. Pero no se trata del alcohol que se conoce habitualmente y se consigue en las farmacias, sino que es alcohol de cereal Extra neutro al 96% de Bialcohol.

Si bien es un tipo de alcohol etílico, la principal diferencia se encuentra que para obtenerlo se necesita de un proceso de destilación de granos fermentados de cereal (trigo, maíz, centeno, cebada, avena o arroz). Además, al ser un líquido incoloro e insípido es utilizado no solo para la elaboración de licores y bebidas alcohólicas de primera calidad, sino también para la fabricación de perfumes, colonias y difusores de aroma.