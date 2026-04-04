No lleva harina ni azúcar: cómo hacer una torta de yogur en solo 5 pasos

La torta de yogur es una de las opciones más prácticas.

En un contexto donde crecen las opciones de cocina saludable, una receta simple y práctica gana protagonismo: la torta de yogur sin harina ni azúcar. Con pocos ingredientes y un paso a paso accesible, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan un postre casero, liviano y sin complicaciones.

Esta versión se destaca por su versatilidad, ya que puede adaptarse a distintos gustos y necesidades alimentarias sin resignar sabor ni textura.

Una receta fácil y adaptable

La base de la preparación combina yogur natural, huevos y aceite, mientras que para endulzar se puede optar por miel o edulcorantes como la stevia, según preferencia.

Al no llevar harina tradicional, puede convertirse en una opción sin gluten si se eligen ingredientes aptos. Además, gracias al yogur, la torta mantiene una textura húmeda y suave, ideal para cualquier momento del día.

Otro punto a favor es que se puede personalizar fácilmente con frutas, frutos secos u otros ingredientes disponibles en casa.

Ingredientes

2 tazas de yogur natural sin azúcar

4 huevos

1/2 taza de aceite de coco o de girasol

1/4 de taza de miel o stevia

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1 taza de avena (opcional)

Frutas o frutos secos (opcional)

Cómo hacer torta de yogur en 5 pasos

Precalentar el horno a 180°C y preparar un molde enmantecado o con papel manteca. Batir los huevos con el yogur, el aceite y el endulzante hasta lograr una mezcla homogénea. Agregar la vainilla y el polvo de hornear. Si se busca una textura más consistente, sumar la avena. Volcar la preparación en el molde y alisar la superficie. Hornear entre 30 y 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Una opción práctica para todos los días

Rápida, económica y adaptable, esta torta de yogur se posiciona como una opción ideal para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin recurrir a ingredientes tradicionales como la harina refinada o el azúcar.

Una receta simple que demuestra que lo casero también puede ser saludable y delicioso.