Alerta en Neuquén y Río Negro por viento y lluvia: las zonas y las horas más complicadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo en ambas provincias para este martes 10 de febrero. Se esperan ráfagas de hasta 110 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por vientos y lluvias para Neuquèn y Río Negro para este martes 10 de febrero de 2026. Conocé los peores horarios y las zonas afectadas.
Se esperan en algunas áreas ráfagas de hasta 110 km/k.
Viento con ráfagas de 110km/h y lluvias en Neuquén y Río Negro
Según informó el organismos nacional, en las áreas bajo advrtencia por lluvias, «se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local».
En tanto, en las zonas con alerta naranja por viento se esperan que se registren «velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h».
Alerta por viento y lluvias: los peores horarios en Neuquén este martes
- Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: alerta amarilla por lluvia este martes por la tarde y naranja por viento (a la tarde) y amarillo hacia la noche.
- Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: alerta naranja por viento este martes por la tarde y amariilo hacia la noche.
- Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas: alerta naranja por viento y de menor intensidad hacia la noche.
- Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé- Los Lagos: advertencia amarilla por lluvia este martes por la tarde, y por viento esta tarde y noche.
Alerta por viento y lluvias: los peores horarios en Río Negro este martes
- Este de El Cuy – General Roca: alerta por viento este martes por la tarde (naranja) y noche (amarillo).
- Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: alerta por viento este martes por la tarde (naranja) y seguirá por la noche y madrugada del miércoles (amarillo).
- Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó: advertencia por lluvia durante la mañana y tarde de este martes (amarillo) y por viento durante la tarde y noche de hoy (amarillo).
- Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: alerta por viento durante la tarde y noche del martes, y la madrugada del miércoles.
Alerta por viento: recomendaciones del SMN
Estas son las sugerencias del SMN ante la alerta por viento:
- Evitar salir.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tener precaución al conducir.
