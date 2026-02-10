Alerta en Neuquén y Río Negro por viento y lluvia: las zonas y las horas más complicadas

Viento, ráfagas y lluvias en Neuquén y Río Negro. Foto: Archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por vientos y lluvias para Neuquèn y Río Negro para este martes 10 de febrero de 2026. Conocé los peores horarios y las zonas afectadas.

Se esperan en algunas áreas ráfagas de hasta 110 km/k.

Viento con ráfagas de 110km/h y lluvias en Neuquén y Río Negro

Según informó el organismos nacional, en las áreas bajo advrtencia por lluvias, «se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local».

En tanto, en las zonas con alerta naranja por viento se esperan que se registren «velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h».

Alerta por viento y lluvias: los peores horarios en Neuquén este martes

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: alerta amarilla por lluvia este martes por la tarde y naranja por viento (a la tarde) y amarillo hacia la noche.

Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: alerta naranja por viento este martes por la tarde y amariilo hacia la noche.

Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas: alerta naranja por viento y de menor intensidad hacia la noche.

Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé- Los Lagos: advertencia amarilla por lluvia este martes por la tarde, y por viento esta tarde y noche.

Alerta por viento y lluvias: los peores horarios en Río Negro este martes

Este de El Cuy – General Roca: alerta por viento este martes por la tarde (naranja) y noche (amarillo).

Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: alerta por viento este martes por la tarde (naranja) y seguirá por la noche y madrugada del miércoles (amarillo).

Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó: advertencia por lluvia durante la mañana y tarde de este martes (amarillo) y por viento durante la tarde y noche de hoy (amarillo).

Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: alerta por viento durante la tarde y noche del martes, y la madrugada del miércoles.

Alerta por viento: recomendaciones del SMN

Estas son las sugerencias del SMN ante la alerta por viento:

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.