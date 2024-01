Colectivos y paro: en plena discusión salarial, el gobierno abre diálogo con UTA y empresarios

El Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Transporte para recibir a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a los empresarios del sector, en un intento por abordar las crecientes demandas y presiones salariales. Aunque aseguraron la independencia de las «paritarias libres», el gremio pidió una audiencia a fin de buscar soluciones a diversos problemas, incluida la situación salarial. La incertidumbre en el transporte público, sujeto a una posible paralización, agregó cierta incertidumbre al escenario. La convocatoria está prevista a las 15:30.

En medio de tensiones salariales y demandas del gremio de trabajadores de transporte, representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Ministerio de Economía dio instrucción a la Secretaría de Transporte para abrir un diálogo con los representantes sindicales y los empresarios del sector del transporte.

Esta decisión se produjo luego de que el titular de la UTA, Roberto Fernández, solicitara una audiencia al ministro Luis Caputo para abordar diversas demandas, incluyendo la cuestión salarial.

El comunicado del Ministerio de Economía informó que «la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibió instrucciones» de Caputo «para recibir a los dirigentes gremiales» y «las cámaras empresarias para escuchar sus necesidades, garantizando la plena independencia de las negociaciones desarrolladas entre la UTA y los empresarios».

Roberto Fernández, en su calidad de secretario general de la UTA, envió una nota a Caputo, señalando la situación crítica del transporte público. Fernández expresó que el sector está en emergencia, con empresas que manifiestan no tener sus costos actualizados, especialmente en lo referente al precio del gasoil y repuestos esenciales para el funcionamiento de las unidades.

El líder sindical mencionó que, en el caso de la UTA, se aplicó la cláusula de ajuste salarial a diciembre de 2023, según los términos del acta homologada por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, instó al Ministerio de Trabajo a abordar la cuestión y destacó la importancia de evitar la paralización del transporte público, que afectaría a millones de personas diarias, especialmente a aquellas de bajos recursos que dependen del servicio para trasladarse a sus lugares de trabajo.

Por su parte, desde el Ministerio de Economía se enfatizó que no se presentarán autoridades en la mesa de diálogo, ya que la intervención de otro organismo nacional no es apropiada en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo.

Se subrayó que la Secretaría de Transporte fomentará las paritarias libres, basadas en negociaciones exclusivas entre empleadores y empleados, sin injerencia del Estado Nacional.

La incertidumbre sobre la realización de la sesión parlamentaria sobre la Ley Ómnibus y sus posibles manifestaciones en rechazo al paquete de reformas que incluye el proyecto, se sumó a las preocupaciones, ya que la paralización del transporte público afectaría la movilidad de la comunidad en su conjunto.

Con información de Télam