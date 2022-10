Docentes universitarios de Roca están de paro en reclamo de mejoras salariales

Desde la Asociación Docentes Universidad Nacional del Comahue (Adunc), uno de los gremios que nuclea a los profesores de la Universidad Nacional del Comahue, realizan una medida de fuerza de 24 horas tras fracasar en las negociaciones paritarias con Nación.

La protesta incluye a los trabajadores de la educación superior de las distintas carreras que se dictan Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de Roca.

El paro afecta el dictado de clases en varias unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue. Si bien desde el gremio no confirmaron porcentajes de adhesión, en Roca hay expectativas de «alto acatamiento» en las clases que se dictan en la Fadecs, por la tarde.

Micaela Gomiz, secretaria general de Adunc, dialogó con RIO NEGRO y manifestó que hay mucho descontento sobre la última oferta salarial rechazada por la Conadu Histórica.

Dato 135 mil pesos gana un docente auxiliar, con dedicación exclusiva y sin antigüedad.

«El desarrollo de la medida viene bien. Es importante pensar cómo vamos a seguir a fin de año con 20% que se va a perder frente a la inflación, si es que no hay una modificación antes de diciembre», expresó.

La dirigente también explicó que la situación no es generalizada en toda la UNCo porque otras federaciones docentes, que forman parte de la mesa paritaria, firmaron un nuevo esquema de aumento.

«Avalaron la pérdida del salario. Además de nuestra federación, que tiene 27 asociaciones de base, Conadu también se manifestó en contra. Sin embargo, desde Nación se firmó un aumento igual», añadió la dirigente de Adunc.

Gomiz aclaró que el mayor problema que existe en el esquema de aumento surge a partir de que, cada porcentaje de incremento, se realiza sobre el salario de marzo del 2022. «Nuestros aumentos no se hacen de forma acumulativa. Ese aspecto es una enorme trampa para el deterioro salarial. Hay una perdida que no lo explica el aumento salarial, porque no van mes a mes como la inflación«, dijo.

Salarios por debajo de la inflación 20 puntos por debajo del proceso inflacionario es la proyección que realizaron desde Adunc, si no hay una revisión en la paritaria nacional.