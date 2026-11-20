SEJUN aprobó por unanimidad la oferta salarial del TSJ durante una asamblea con cerca de 300 trabajadores judiciales. Foto: Cecilia Maletti.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) aprobó por unanimidad la propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para 2027. La decisión se tomó hoy, durante una asamblea realizada en el gimnasio El Escondido de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), con la participación de cerca de 400 trabajadores judiciales.

La aceptación llegó después de varias semanas de negociaciones, rechazos y medidas de fuerza. El jueves, el Tribunal había presentado una última adecuación de su oferta, que incluyó modificaciones en las condiciones de capacitación y promoción del personal, uno de los puntos que mantenía las diferencias entre las partes.

Según informó el sindicato, la decisión se tomó luego de un debate en el que participaron representantes de distintos sectores y localidades de la provincia. Los trabajadores analizaron los términos de la propuesta y resolvieron respaldar el acuerdo alcanzado en el marco de la negociación paritaria.

Qué contempla el acuerdo salarial para 2027

La propuesta aceptada mantiene un incremento del 4% con los haberes de noviembre de 2026 y otro del 3% con los de enero de 2027. También establece actualizaciones trimestrales por inflación durante todo el próximo año, además de asignaciones extraordinarias no remunerativas y ayuda escolar.

Otro de los puntos centrales es el Programa de Formación y Promoción, que permitirá a los trabajadores acceder a la categoría inmediata superior mediante la aprobación de capacitaciones.

El TSJ precisó que los cursos serán virtuales y asincrónicos, con contenidos vinculados a la organización del Poder Judicial, el acceso a la justicia y la modernización de los procesos.

Estas modificaciones respondieron a observaciones planteadas por SEJUN durante las negociaciones y formaron parte de la última propuesta presentada por el Tribunal.

El acuerdo llega después de semanas de conflicto

La negociación salarial había atravesado distintos momentos de tensión durante octubre y noviembre. En sus primeras propuestas, el TSJ ofreció aumentos del 2% para noviembre y otro 2% para enero, porcentajes que fueron rechazados por el sindicato.

SEJUN reclamaba incrementos del 4% y del 3%, respectivamente, además de avances en las recategorizaciones y la carrera judicial. Las diferencias derivaron en paros, retiros de tareas y movilizaciones.

Aunque el Tribunal mejoró posteriormente los porcentajes ofrecidos, las condiciones del programa de promoción continuaron siendo motivo de discusión. El jueves 19 de noviembre presentó una adecuación que calificó como «integral y definitiva» y solicitó una respuesta inmediata para garantizar su implementación. Finalmente, la asamblea de este viernes respaldó la propuesta por unanimidad.

Desde la comisión directiva de SEJUN destacaron la participación de los trabajadores en la definición y señalaron que el respaldo obtenido refleja la importancia de tomar decisiones colectivas sobre las condiciones laborales del sector.

Con la aprobación gremial, la negociación salarial para 2027 alcanzó un acuerdo entre los trabajadores judiciales y el TSJ, después de varias semanas de conflicto.