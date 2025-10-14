Paro docente en Neuquén y Río Negro: protestas, caravanas y concentraciones en Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti, este martes

La jornada de paro docente convocada a nivel nacional por CTERA tiene fuerte impacto en Neuquén y Río Negro, con adhesión de los gremios ATEN, Unter y Adunc. En distintas localidades de ambas provincias se desarrollan concentraciones, marchas y volanteadas en defensa de la educación pública y por una urgente recomposición salarial.

El reclamo apunta también al cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, mientras los gremios advierten sobre «el ajuste que profundizan las medidas del Gobierno nacional».

Neuquén capital: protesta en el centro de la ciudad

En Neuquén, Adunc lleva adelante una protesta en el centro de la ciudad, junto con las seccionales de Cipolletti y Cinco Saltos.

También participa ATEN, que adhiere a la jornada nacional bajo la consigna de defensa de la educación pública y la nueva ley de financiamiento educativo.

Cipolletti y Cinco Saltos

Las seccionales de Unter y Adunc participan de la movilización regional, sumándose a la columna que parte desde San Juan y Ruta 22 rumbo a Roca.

Roca: concentración y panfleteada

En General Roca – Fiske Menuco, las actividades incluyeron concentración y panfleteada desde las 9 en dos puntos:

Mendoza y Ruta 22 , donde se reunieron las seccionales Villa Regina, Almafuerte y Roca – Fiske .

, donde se reunieron las seccionales . San Juan y Ruta 22, donde se concentraron las seccionales Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti y Allen.

Las dos columnas confluirán luego en avenida Roca y marcharán hasta la delegación de ANSES.

Viedma: unidad docente en la capital rionegrina

En Viedma, la concentración comenzó a las 10 en la glorieta de la plaza San Martín, donde confluyen trabajadoras y trabajadores de la educación de Conesa, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Valcheta, Río Colorado, Valle Medio, Jacobacci y Sur Medio, además de la seccional local.

Desde allí realizan una caravana regional en defensa de la educación pública.

Bariloche y el Bolsón: el reclamo también llega a la cordillera

En la zona andina, Unter Bariloche concentra a las 11 en el Centro Administrativo Provincial. Desde allí, los docentes marcharán hacia la rotonda del Alto, en Pasaje Gutiérrez y Juan Herman, donde se prevé un acto con lectura de consignas y adhesión de organizaciones sociales y sindicales.